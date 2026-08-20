Vì sao chứng khoán ảm đạm trước thềm công bố danh mục của FTSE Russell?

Thanh khoản thị trường giảm mạnh trước thềm công bố danh mục của FTSE Russell. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch 20-8 đảo chiều tăng điểm, nhưng giao dịch khá ảm đạm vì thanh khoản tiếp tục suy giảm. VN-Index không giữ được số điểm cao nhất trong phiên do dòng tiền yếu, thị trường đang phân hóa rõ rệt và chưa có dòng dẫn dắt.

Đáng chú ý, các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng tích cực trước thềm công bố FTSE GEIS: PNJ tăng 4,48%, VIC tăng 1%, MSN tăng 2,56%, VNM tăng 1,42%, FPT tăng 1,31%, MBB tăng 1,75%...

Thanh khoản thị trường duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vào vẫn thận trọng. Các chuyên gia nhận định, thanh khoản giảm mạnh do tâm lý nhà đầu tư vẫn e dè khi cận kề phiên đáo hạn phái sinh và dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành cổ phiếu. Lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực hồi phục rõ nét trong khi áp lực bán chưa gia tăng đột biến, khiến thị trường tiếp tục duy trì trạng thái giằng co.

Theo lịch rà soát của FTSE Russell, kết quả kỳ đánh giá bán niên tháng 9-2026 của FTSE GEIS sẽ được công bố vào ngày 21-8 và có hiệu lực từ ngày 21-9-2026. Đây là một trong những mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi.

Lý giải việc thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp trước thềm công bố danh mục của FTSE Russell, theo ông Tạ Quốc Đạt, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán SSI, dòng tiền vẫn thận trọng và chưa sẵn sàng nhập cuộc. Kỳ cơ cấu đầu tiên của FTSE được kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường, với quy mô mua ròng ước tính khoảng 150 triệu USD. Tuy nhiên, hoạt động cơ cấu dự kiến khoảng một tháng nữa mới diễn ra. Trong khi đó, thị trường mới chuẩn bị đón nhận thông tin về danh mục vào ngày 21-8. Do vậy, dòng tiền chủ động chưa có động lực để giải ngân mà vẫn duy trì trạng thái quan sát.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,55 điểm (0,44%) lên 1.734,24 điểm với 165 mã tăng, 137 mã giảm và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,43 điểm (0,51%) còn 278,55 điểm với 70 mã tăng, 56 mã giảm và 55 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn HOSE và HNX chưa tới 14.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo cập nhật dòng vốn ngoại và dự báo danh mục cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE GEIS Equity Index, bộ phận nghiên cứu Công ty Chứng khoán BIDV (BSC Research) dự báo có 28 cổ phiếu Việt Nam có thể được đưa vào FTSE GEIS.

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NHUNG NGUYỄN