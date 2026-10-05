Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index tăng gần 16 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh

SGGPO

VN-Index trong phiên giao dịch đầu tuần tăng trở lại sau 1 tuần giảm điểm trước đó, bất chấp thanh khoản giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-10, VN-Index đảo chiều tăng với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Cụ thể, VIC tăng 3,6%, LPB tăng trần, HPG tăng 2,2%, GEE tăng 4,15%, SSB tăng 2,3%, DGW tăng 6,28%... góp phần kéo VN-Index tăng gần 16 điểm. Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp cho VN-Index gần 13 điểm.

img-1317-6049-7873.png
Thị trường vẫn cân bằng giữa số mã tăng và giảm

Dù nhóm cổ phiếu trụ tăng mạnh giúp VN-Index bật tăng nhưng độ rộng thị trường vẫn khá cân bằng giữa số mã tăng và giảm.

Riêng cổ phiếu PNJ dù thoát giá sàn trong phiên, cổ phiếu vẫn chốt phiên giảm 6,1%, xuống 21.650 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm thứ 10 liên tiếp của PNJ, trong đó có 5 phiên giảm sàn. Trước đó, cuối tuần qua, PNJ đã phải giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) sau chuỗi 5 phiên giảm sàn theo quy định.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng 281,8 tỷ đồng.

Screenshot 2026-10-05 at 15.45.11.png
Khối ngoại bán ròng 281,8 tỷ đồng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,49 điểm (0,89%) lên 1.753,2 điểm với 162 mã tăng, 155 mã giảm và 49 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,87 điểm (1,08%) lên 269,62 điểm với 57 mã tăng, 69 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE khoảng 13.500 tỷ đồng, giảm 5.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch cũng chỉ khoảng hơn 14.700 tỷ đồng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

chứng khoán cổ phiếu VN-Index HNX-Index HOSE cổ phiếu PNJ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn