VN-Index tăng gần 16 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh

VN-Index trong phiên giao dịch đầu tuần tăng trở lại sau 1 tuần giảm điểm trước đó, bất chấp thanh khoản giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-10, VN-Index đảo chiều tăng với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Cụ thể, VIC tăng 3,6%, LPB tăng trần, HPG tăng 2,2%, GEE tăng 4,15%, SSB tăng 2,3%, DGW tăng 6,28%... góp phần kéo VN-Index tăng gần 16 điểm. Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp cho VN-Index gần 13 điểm.

Thị trường vẫn cân bằng giữa số mã tăng và giảm

Dù nhóm cổ phiếu trụ tăng mạnh giúp VN-Index bật tăng nhưng độ rộng thị trường vẫn khá cân bằng giữa số mã tăng và giảm.

Riêng cổ phiếu PNJ dù thoát giá sàn trong phiên, cổ phiếu vẫn chốt phiên giảm 6,1%, xuống 21.650 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm thứ 10 liên tiếp của PNJ, trong đó có 5 phiên giảm sàn. Trước đó, cuối tuần qua, PNJ đã phải giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) sau chuỗi 5 phiên giảm sàn theo quy định.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng 281,8 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 281,8 tỷ đồng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,49 điểm (0,89%) lên 1.753,2 điểm với 162 mã tăng, 155 mã giảm và 49 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,87 điểm (1,08%) lên 269,62 điểm với 57 mã tăng, 69 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE khoảng 13.500 tỷ đồng, giảm 5.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch cũng chỉ khoảng hơn 14.700 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN