Bộ Y tế đề xuất chuẩn hóa chương trình thực hành của bác sĩ

Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất khung chương trình thực hành riêng cho 4 nhóm bác sĩ, nhằm thống nhất nội dung thực hành và chuẩn hóa năng lực hành nghề.

Lễ tốt nghiệp bác sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt.

Theo dự thảo, cả 4 lĩnh vực đều có thời gian thực hành 12 tháng, gồm 3 tháng thực hành hồi sức cấp cứu và 9 tháng thực hành chuyên môn theo phạm vi hành nghề.

Chương trình hướng đến củng cố kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, giúp bác sĩ nâng cao năng lực khám, đánh giá, xử trí ban đầu các tình trạng cấp cứu thường gặp và thực hiện an toàn các kỹ thuật chuyên môn.

Với bác sĩ y khoa, chương trình thực hành chuyên môn bao gồm nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa và sản khoa, cùng các chuyên khoa liên quan.

Bác sĩ y học dự phòng thực hành các kỹ thuật phù hợp với phạm vi hành nghề; bác sĩ y học cổ truyền thực hành khám, chữa bệnh theo các nhóm bệnh và chuyên môn dược cổ truyền. Riêng bác sĩ răng hàm mặt dành 9 tháng thực hành chuyên môn trong lĩnh vực này.

Tân bác sĩ nội trú đăng ký chuyên ngành đào tạo. Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội

Dự thảo quy định khung chương trình là yêu cầu tối thiểu, làm căn cứ để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện xây dựng chương trình thực hành cụ thể. Cơ sở hướng dẫn thực hành chính phải là bệnh viện được cấp phép hoạt động, có phạm vi chuyên môn bao gồm ít nhất 80% danh mục kỹ thuật tương ứng. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ, cơ sở có thể phối hợp với bệnh viện khác để tổ chức thực hành các kỹ thuật còn thiếu.

Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chuyên môn, chương trình còn lồng ghép nội dung về pháp luật khám bệnh, chữa bệnh, đạo đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

So với quy định hiện hành, thời gian thực hành 12 tháng đối với bác sĩ, gồm 9 tháng thực hành chuyên môn và 3 tháng hồi sức cấp cứu, không thay đổi. Điểm đáng chú ý của dự thảo là xây dựng khung chương trình cụ thể cho từng phạm vi hành nghề, hướng tới thống nhất nội dung thực hành và nâng cao chất lượng tổ chức, đánh giá quá trình thực hành tại các cơ sở y tế.

NGỌC DUNG