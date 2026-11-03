Tiếp sức cho phố chuyên doanh

Các phố chuyên doanh ở TPHCM đang chịu sức ép khi hoạt động mua bán chuyển mạnh lên môi trường số. Nhiều phường đã tổ chức định danh tuyến phố, nhưng để tạo thêm sức hút, cần kết nối tiểu thương, mở rộng kênh bán hàng, phát triển du lịch và cải thiện điều kiện mua sắm.

Kết nối để mở rộng nguồn khách

Chiều giữa tuần, cửa hàng hoa vải Su Su trên đường Tháp Mười (phường Bình Tây) thi thoảng mới có khách ghé. Bên trong cửa hàng, 4 nhân viên đang làm hoa vải theo đơn đặt hàng. Nhân viên cửa hàng hoa Su Su cho biết, từ khi địa phương ra mắt phố chuyên doanh hoa vải Chợ Lớn, cửa hàng có thêm nguồn khách từ các tỉnh. Tuy nhiên, so với trước đây, lượng khách giảm khá mạnh. Để tìm khách hàng mới, cửa hàng tập trung quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Từ Đồng Nai tìm đến phố chuyên doanh hoa vải Chợ Lớn, bà Nguyễn Thanh Mai cho biết, khi cần nguồn hàng, bà thấy tuyến phố được địa phương quảng bá nên yên tâm tìm hiểu, mua hàng. Vì ở xa, sau lần đầu trực tiếp làm quen với chủ nguồn hàng, bà ưu tiên đặt hàng qua mạng để tiết kiệm thời gian đi lại.

Ngoài phố chuyên doanh hoa vải Chợ Lớn, phường Bình Tây còn có các tuyến đường chuyên doanh như: phụ kiện thời trang trên đường Nguyễn Hữu Thận; mua sắm - ẩm thực trên đường Hậu Giang và phố đêm Chợ Lớn. Mỗi tuyến có đặc điểm ngành hàng và nhóm khách riêng, góp phần tạo nên diện mạo thương mại đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, khi thói quen mua sắm thay đổi, lượng khách đến tham quan, mua hàng trực tiếp tại nhiều tuyến phố giảm so với trước.

Theo ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, địa phương đang ghi nhận khó khăn của các cơ sở kinh doanh để tìm giải pháp phù hợp. Phường vừa ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân phường Bình Tây, kết hợp đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Phường cũng tập trung xây dựng chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm, dịch vụ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường; đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương, đơn vị trong và ngoài TPHCM, giúp doanh nghiệp tìm đối tác, mở rộng kênh phân phối.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên, ngày 11-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hỗ trợ quảng bá, chuyển đổi số

TPHCM từ lâu được biết đến với những đường, phố chuyên doanh như phố váy cưới Hồ Văn Huê, phố thời trang Nguyễn Trãi, phố vải Soái Kình Lâm, phố văn phòng phẩm Phùng Hưng, phố nội thất Ngô Gia Tự, phố ẩm thực Phan Xích Long, chợ hoa và phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ…

Chợ hoa và phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ là một trong những phố chuyên doanh có sức hút nhờ sự kết hợp giữa hoạt động mua bán hoa tươi và trải nghiệm ẩm thực. Để hỗ trợ tiểu thương, phường Vườn Lài đã ra mắt bộ sản phẩm du lịch “Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố”, trong đó chợ hoa Hồ Thị Kỷ là điểm nhấn của hành trình khám phá văn hóa và kinh tế đêm.

Từ cách làm tại phố chuyên doanh Hồ Thị Kỷ, có thể gợi mở cho các phường cách thức để phát triển phố chuyên doanh theo hướng mới, vừa kết hợp đặt tên phố chuyên doanh, vừa kết nối tiểu thương, đẩy mạnh thương mại điện tử.

Tại phường Thủ Đức, để hỗ trợ phố chuyên doanh thời trang Võ Văn Ngân, phường đã phối hợp các đơn vị tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi phương thức kinh doanh ứng dụng công nghệ số, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, livestream bán hàng, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập cho biết, thời gian tới, địa phương tập trung tổ chức các hoạt động mua sắm, quảng bá, kích cầu; khuyến khích cửa hàng liên kết, hợp tác và nghiên cứu hình thức giao dịch trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, kết nối người mua với người bán.

Phường Bình Tây đang xây dựng “Bản đồ Bình Tây số”, tích hợp thông tin du lịch, ẩm thực và mua sắm để người dân, du khách thuận tiện tìm kiếm địa điểm kinh doanh. Địa phương cũng định hướng kết nối các tuyến phố chuyên doanh với chợ Bình Tây, phố đêm Chợ Lớn và các điểm ẩm thực, văn hóa, tạo thuận lợi để du khách kết hợp tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Ông PHẠM NGỌC HẢI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM: Kết nối phố chuyên doanh với du lịch Các phường cần làm đầu mối tập hợp các hộ kinh doanh trên từng tuyến phố để tổ chức liên kết, hỗ trợ trong kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Mỗi tuyến phố cần có cách định danh riêng trên môi trường số để người dân, du khách dễ tìm kiếm, nhận biết ngành hàng và sản phẩm đặc trưng. Phường có thể phối hợp với tiểu thương tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm, kết nối người bán với khách hàng. Quan trọng hơn, phường cùng với doanh nghiệp lữ hành xây dựng những tour du lịch, kết hợp tham quan các điểm văn hóa, lịch sử với mua sắm, ẩm thực. Muốn được đưa vào tour, các điểm kinh doanh phải bảo đảm hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, niêm yết rõ ràng và cạnh tranh lành mạnh. Tuyệt đối tránh tình trạng một vài hộ kinh doanh chụp giật, ảnh hưởng thương hiệu chung. Khi được tổ chức bài bản, phố chuyên doanh sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn.

PHƯƠNG UYÊN