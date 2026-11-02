Báo SGGP trao kinh phí hỗ trợ gia đình có hai con bị tai nạn giao thông

Chiều 2-11, Báo SGGP phối hợp với UBND phường Rạch Dừa và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức trao 35 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Vương Thị Nhuần (phường Rạch Dừa, TPHCM), có hai người con gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong đó, có 15 triệu đồng do bạn đọc gửi đến thông qua tài khoản Quỹ Xã hội - Từ thiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng và 20 triệu đồng từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ.

Trước đó, thông qua bài viết “Hai con gặp nạn, mẹ nghèo kiệt quệ” đăng trên Báo SGGP ngày 20-10, nhiều bạn đọc và doanh nghiệp biết được hoàn cảnh bà Nhuần đã chung tay hỗ trợ để gia đình bà có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị cho các con.

Đại diện Báo SGGP và lãnh đạo phường Rạch Dừa trao tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho mẹ con bà Vương Thị Nhuần. Ảnh: SONG THƯ

Ngày 20-9, hai người con của bà Nhuần là Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1999) và Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2006) chở nhau trên xe máy thì xảy ra va chạm với một ô tô lưu thông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến Huy bị dập lá lách, gãy xương sườn; Thương bị vỡ sọ, dập hai bên não, hiện nằm một chỗ, cần người chăm sóc thường xuyên.

Đại diện chính quyền địa phương, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu và Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Ảnh: SONG THƯ

Chồng mất sớm, một mình bà Nhuần tần tảo nuôi hai con. Thương phải nghỉ học từ sớm, làm thuê tại các quán ăn để phụ mẹ trang trải cuộc sống và lo cho em trai học đại học. Từ ngày các con gặp nạn, bà Nhuần phải nghỉ việc để chăm sóc hai con. Với chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng, bà Nhuần phải vay mượn khắp nơi, khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

QUANG VŨ