Xã Phước Thành gắn đào tạo nghề nông nghiệp với nhu cầu thực tế

Sáng 3-11, đoàn kiểm tra, giám sát của Sở NN-MT TPHCM đã có buổi kiểm tra với UBND xã Phước Thành (TPHCM) về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Năm 2026, xã được phân bổ 130 chỉ tiêu đào tạo nghề với 4 lớp. Trong đó, nhóm nghề nông nghiệp có 100 chỉ tiêu, gồm 3 lớp: sản xuất nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao; xử lý đất và ủ phân cho canh tác hữu cơ; sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, đến nay xã chỉ mới tổ chức được 2 lớp về sản xuất nấm mối đen và kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa lưới, với 40 học viên.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở NN-MT TPHCM làm việc với xã Phước Thành. Ảnh: TUẤN ANH

Theo đại diện UBND xã, việc vận động người dân học nghề còn có một số hạn chế vì phần lớn lao động phải làm việc tại doanh nghiệp hoặc trực tiếp sản xuất, nên khó bố trí thời gian theo học.

Bà Võ Thị Thu Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, địa phương kiến nghị ngành nông nghiệp cần cung cấp thông tin cụ thể về kinh phí, cơ sở đào tạo, cơ cấu ngành nghề, số lượng người học theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và thị trường tiêu thụ.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý Mỗi xã một sản phẩm, Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị, xã tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề năm 2027 sát thực tế, lựa chọn nghề phù hợp với sản xuất và thị trường lao động của địa phương.

XUÂN TRUNG