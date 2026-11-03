Phường Gia Định tiếp sức cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, TPHCM tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, chống dột nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Lý Thị Thu Nga (cư trú tại 128/48/7N Lê Văn Duyệt) và khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Thiện Hoàng (cư trú tại 27/24/12 Điện Biên Phủ).

Hộ bà Nga là hộ cận nghèo, thu nhập các thành viên trong gia đình còn thấp. Từ Quỹ vì người nghèo, sự chung tay hỗ trợ của mạnh thường quân cùng sự quan tâm, phối hợp của địa phương, căn nhà đã được lợp lại mái, gia cố 4 bức tường, nền và các hạng mục hư hỏng. Tổng kinh phí sữa chữa 80 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Gia Định tặng quà cho bà Lý Thị Thu Nga. ẢNH:MINH HẢI

Bà Nga vui mừng khi có căn nhà mới khang trang, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo phường và các mạnh thường quân. Với bà Nga, đây là “Ngôi nhà mơ ước…”.

Niềm vui của bà Nga khi có được căn nhà mới, khang trang. Video: MINH HẢI

Hộ ông Nguyễn Thiện Hoàng hiện có 7 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là chạy xe ôm, bán nước giải khát trước nhà, thu nhập của các thành viên không ổn định. Căn nhà gia đình đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Nền nhà thấp, mỗi khi trời mưa thường xảy ra tình trạng nước tràn vào nhà.

Lãnh đạo phường Gia Định dự lễ khởi công sửa chữa nhà cho hộ ông Nguyễn Thiện Hoàng. Ảnh: MINH HẢI

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã khảo sát, xem xét và hỗ trợ gia đình ông Hoàng sửa chữa nhà ở, chống dột từ nguồn Quỹ vì người nghèo phường Gia Định với số tiền 200 triệu đồng.

MINH HẢI