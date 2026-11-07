Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật tại Trung đoàn Hỗn hợp 39

Ngày 7-11, Trung đoàn Hỗn hợp 39 (Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức Hội thi Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2026 với chủ đề “Chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong kỷ nguyên số”.

Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn Hỗn hợp 39 và các đơn vị kết nghĩa. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, tuyên truyền sân khấu hóa và kiến thức pháp luật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo, sự tự tin và kiến thức pháp luật thông qua những phần thi hấp dẫn, có tính giáo dục cao.

Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, tuyên truyền sân khấu hóa và kiến thức pháp luật

Hội thi nổi bật ở phần thi tuyên truyền sân khấu hóa với những tiểu phẩm có nội dung gần gũi, thiết thực, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Bằng hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, các đội truyền tải những thông điệp ý nghĩa về sử dụng mạng xã hội an toàn, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống tệ nạn xã hội và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành pháp luật.

Hội thi nổi bật với phần thi tuyên truyền sân khấu hóa

Thông qua các phần thi, cán bộ, chiến sĩ có dịp củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vi phạm phát sinh trên môi trường mạng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và các giải phụ cho những đội có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc

Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 cho biết, hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI