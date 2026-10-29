Đà Nẵng chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 29-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ban hành Công văn số 11205/UBND-SNV gửi các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục đất đai

Báo cáo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng liên quan đến vụ việc tại UBND xã Thăng Điền cho thấy công tác tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục hành chính tại đây còn nhiều thiếu sót. Việc hướng dẫn hồ sơ không đầy đủ, thiếu thống nhất khiến người dân phải đi lại tới 5 lần để bổ sung, gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU của Thành ủy TP Đà Nẵng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ.

Việc hướng dẫn hồ sơ cho người dân phải rõ ràng, chính xác ngay từ đầu. Trường hợp cần bổ sung chỉ được yêu cầu một lần; tuyệt đối không tự ý đặt thêm thành phần hồ sơ hay thủ tục ngoài quy định. Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nếu để xảy ra chậm trễ, nhũng nhiễu mà không kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc; tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, quá hạn trong đo đạc và luân chuyển hồ sơ đất đai; làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức né tránh, đùn đẩy công việc.

Cơ quan Thuế TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng ký đất đai trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, không để khâu phối hợp liên ngành làm kéo dài thời gian giải quyết của người dân và doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đồng thời tham mưu đưa kết quả chấp hành kỷ luật hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thành tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Kiên quyết không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc khiến người dân bức xúc.

Trước đó, một người dân đăng tải video lên mạng xã hội phản ánh UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) có thái độ đùn đẩy trách nhiệm, "ngâm" hồ sơ thủ tục "sang tên" đất đai suốt 2 tháng không giải quyết, khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH