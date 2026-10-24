Đà Nẵng triển khai chống ngập “rốn lũ” đường Mẹ Suốt

UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án đầu tư thoát nước, chống ngập và cải thiện giao thông khu vực cầu Bà Xí, đường Mẹ Suốt cùng các khu vực lân cận, kết hợp giải pháp trước mắt và lâu dài.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh giúp dân trong đêm

Theo Công văn số 10861/UBND-SXD do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký, thành phố giao UBND phường Hòa Khánh làm chủ đầu tư nạo vét, khơi thông tuyến mương đất thượng, hạ lưu cầu Bà Xí, hoàn thành trong tháng 11-2026.

Phương án tận dụng tối đa tuyến mương hiện trạng, xử lý các điểm bồi lắng, thu hẹp dòng chảy và hạn chế chi phí giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, địa phương triển khai cải tạo, mở rộng cầu Bà Xí, bảo đảm bề rộng phần xe chạy tương đương đường Mẹ Suốt ở hai đầu cầu, phấn đấu hoàn thành trong quý I-2027. Kinh phí được ưu tiên cân đối từ ngân sách thành phố giao cho địa phương năm 2026.

Các khu dân cư khu vực đường mẹ Suốt thường xuyên ngập lụt cục bộ sau mưa lớn

Về lâu dài, thành phố giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tổng thể phương án thoát nước lưu vực Mẹ Suốt - cầu Bà Xí, đồng bộ với việc chuẩn bị đầu tư đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài và đường Vành đai phía Tây.

Trong đó, tập trung tính toán bố trí tuyến cống thoát nước lớn trên đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài để tiếp nhận, dẫn một phần lưu lượng nước về hồ Hòa Phú, kết hợp khai thác tuyến mương Bà Xí hiện trạng nhằm giải quyết tình trạng ngập úng.

Khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) có địa hình trũng thấp, hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, thường xuyên bị chia cắt cục bộ khi mưa lớn. Trong trận lũ ngày 14-10-2022, nước ngập hơn 1,5m, hàng ngàn hộ dân bị cô lập, lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp hàng ngàn người trong đêm.

NGUYÊN KHÔI