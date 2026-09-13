Đà Nẵng: Hòa Khánh hỗ trợ sơ tán dân, khơi thông dòng chảy trong đêm

Đêm 12-9, khu vực đường Mẹ Suốt bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng của phường đang trực chiến, tập trung xử lý rác, vớt bèo khơi thông dòng chảy.
Theo ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), tình hình ngập tại khu vực đường Mẹ Suốt đang được địa phương theo dõi sát.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý các khu vực gây tắc nghẽn dòng chảy qua khu vực kênh Phú Lộc, khu vực cửa biển..., đồng thời theo dõi diễn biến mưa và mực nước để có phương án ứng phó phù hợp.
Ông Bắc cho biết, phường đang duy trì lực lượng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Cùng với khu vực đường Mẹ Suốt, trên địa bàn phường Hòa Khánh mưa lớn khiến một số tuyến đường khác như Hoàng Văn Thái ngập, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu để theo dõi, hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống phát sinh.
Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, trong đêm 12-9, lực lượng chức năng đã di dời 6 người dân tại kiệt 398 Hoàng Văn Thái đến nơi an toàn. Trong đó, 5 người được bố trí tạm trú tại Ban Chỉ huy Quân sự phường, 1 người đến ở nhà bạn.