Đã rõ chức trách nhiệm vụ thì không thể đùn đẩy, né tránh

Kiểm soát chất lượng dự án để thu hút đầu tư

Chất vấn Thủ tướng, đại biểu (ĐB) Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ), ĐB Nguyễn Mạnh Hùng (TP Cần Thơ), ĐB Phan Duy Anh (TP Đà Nẵng) quan tâm đến các giải pháp để huy động, khơi thông nguồn vốn. Bởi, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngoài vốn đầu tư công trung hạn 8,22 triệu tỷ đồng thì còn khoảng 30 triệu tỷ đồng phải huy động ngoài ngân sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời các ĐB, Thủ tướng cho biết muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng thì phải xác định được mục tiêu huy động nguồn lực, muốn huy động được nguồn lực thì phải có những giải pháp. Thủ tướng nhấn mạnh đến giải pháp hoàn thiện thể chế, tạo lòng tin để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý. Bên cạnh đó, phải tiếp tục kiên định và duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được cân đối vĩ mô.

"Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện. Không giữ được các cân đối vĩ mô thì sẽ xói mòn lòng tin, chúng ta không thể huy động được", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng nhấn mạnh, đối với từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể sẽ có các nhóm nhiệm vụ. Ví dụ, với các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư, chúng ta có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán. Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng là một trong những giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Về đầu tư công, Thủ tướng cho biết đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhưng “quan trọng nhất là đưa nguồn vốn vào đâu”. Theo Thủ tướng, số lượng các dự án đầu tư công đã được kiểm soát, giảm còn khoảng 5.000 dự án. Tổng số vốn đầu tư công của ngân sách trung ương cho khoảng trên 3.000 dự án, tập trung vào những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng, hạ tầng thiết yếu (giao thông, cảng biển, KH-CN then chốt)...

Thủ tướng nhấn mạnh, khi xác định được số lượng dự án, kiểm soát được chất lượng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thì đồng tiền đi đúng mục đích phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, từ đó tạo lan tỏa để huy động các nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài.

Tập trung đầu tư hạ tầng khu vực ĐBSCL

Trả lời ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) về giải pháp phát triển khu vực ĐBSCL, Thủ tướng cho biết, với khu vực ĐBSCL, nguồn vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí khoảng trên 320.000 tỷ đồng, cao nhất trong 6 vùng kinh tế.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng cho rằng, đối với khu vực ĐBSCL, quan trọng nhất là tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông đường bộ, nông nghiệp để bảo đảm tính kết nối, phòng chống sạt lở, sụt lún và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nếu ĐBSCL không giải quyết được vấn đề về hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp thì rất khó phát triển.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc với các tỉnh khu vực ĐBSCL để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thế mạnh của địa bàn (như năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại, dịch vụ nhằm có những dự án đầu tư lớn). Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết nông dân với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra vững chắc…

Thủ tướng cho rằng, các nhiệm vụ đều đã được xác định, vấn đề là tổ chức thực thi. Chính phủ đã phân quyền rất lớn cho chính quyền các tỉnh thành để triển khai, làm chủ đầu tư một số dự án lớn.

Thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM), Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đặt vấn đề về tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ cho nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Trao đổi lại, Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, Việt Nam đã mở rộng quan hệ quốc tế với rất nhiều đối tác, nâng cấp quan hệ cũng như ký nhiều hiệp định thương mại tự do mới. Điều đó cho thấy chúng ta đã triển khai một cách có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

"Để tham gia một cách bình đẳng và chủ động đóng góp vào thể chế, luật lệ quốc tế thì chúng ta phải củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Năng lực tự chủ chiến lược đó đến từ đường lối, chính sách và đến từ thực lực của nền kinh tế chúng ta", Thủ tướng nêu.

Cũng theo Thủ tướng, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững để củng cố nền tảng. Khi tự chủ chiến lược thì chúng ta ngày càng chủ động trong các mối quan hệ quốc tế.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ

ĐB Mai Thị Phương Hoa (Ninh Bình). Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời ĐB Mai Thị Phương Hoa (Ninh Bình) về giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, Thủ tướng nêu rõ, Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ban Bí thư cũng đã có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cũng như có các quy định trong vấn đề này.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu, thực tế kể cả ở Trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, khó.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hệ thống các quy định pháp luật đồng bộ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, ngành, các cơ quan ở trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh, cấp xã.

Chính phủ cũng đang rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương để xác định nhiệm vụ mà cấp tỉnh, cấp xã có thể làm. Trong kế hoạch đầu tư cũng đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ. Song song với đó là đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

"Khi đã rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ mà vẫn không đạt tiến độ và kết quả chất lượng công việc, bắt buộc phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, từ đó có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nêu rõ, theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm, bảo đảm ai đã rõ chức trách nhiệm vụ thì phải thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh. “Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực, phải đánh giá rất khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng nêu.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) về phát huy vai trò của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", nhờ đó, thẩm quyền của chính quyền địa phương được mở rộng đáng kể. Chẳng hạn như Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội ban hành đã giao thêm nhiều thẩm quyền cho địa phương, tạo điều kiện chủ động trong quản lý và phát triển...

Tin liên quan Lần đầu trả lời chất vấn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

PHAN THẢO