Lần đầu trả lời chất vấn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chiều 12-11, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Từ 15 giờ 45 phút ngày 12-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 12-11. Ảnh QUANG PHÚC

Kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Trước khi trả lời chất vấn trực tiếp, Thủ tướng báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí đầu vào, hạn chế tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp như tiếp tục giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng; giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng...

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Theo Thủ tướng, đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, giá xăng thế giới tăng 76%-78%, giá dầu diesel tăng 109% so với đầu năm; giá nhiều loại nguyên vật liệu tăng mạnh, gây bất ổn tại nhiều quốc gia.

Cùng với kiểm soát lạm phát, Chính phủ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và lĩnh vực phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, dù đã miễn, giảm, gia hạn 366.600 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Trong đó, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11%.

Theo Thủ tướng, những kết quả này cho thấy nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thực chất trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, từ ngày 1-7-2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%; mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể phụ cấp đối với nhân viên y tế.

Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức và tồn tại như các đại biểu Quốc hội đã nêu. Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Huy động nguồn lực lớn, tiết giảm chi phí trung gian

Về nhiệm vụ năm 2027, Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 45 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành nghị quyết về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và cơ quan thực hiện.

Theo Thủ tướng, để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tăng trưởng 10%, cần huy động nguồn lực rất lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần đạt khoảng 36%-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27%-29%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Để huy động đủ nguồn lực, Chính phủ sẽ tập trung tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi đầu tư công và chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu, vay vốn ODA, huy động vốn tín dụng, tăng đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn.

Chính phủ cũng sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, gắn với tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tiếp tục ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn các chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá và các chính sách vĩ mô khác.

Các nhiệm vụ trọng tâm còn có bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu; đổi mới các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; công khai, minh bạch giá, xử lý nghiêm vi phạm; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, với quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

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LÂM NGUYÊN