TPHCM: Phát triển chương trình dạy Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh theo định hướng STEM

Chiều 17-4, tại Trường Đại học Sài Gòn, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Liên Lục Địa (ICLC) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình dạy học các môn Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh năm học 2025-2026.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn, TPHCM) tham gia tiết học Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh

Theo thống kê của đơn vị tổ chức, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 63 trường tiểu học và THCS triển khai chương trình dạy học Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh với hơn 29.000 học sinh tham gia.

Chương trình triển khai các hoạt động thực nghiệm của môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. Nội dung bài học bám sát các chủ đề trong sách giáo khoa.

Học sinh được học với giáo viên nước ngoài với thời lượng 2 tiết/tuần theo hai bộ sách "Amazing Science and Math in my world" và "Fun with Math and Fun with Science" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, chương trình đã được Sở GD-ĐT TPHCM phê duyệt và triển khai theo hình thức xã hội hóa bắt đầu từ năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM.

Qua 10 năm triển khai, chương trình dạy học các môn Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh được điều chỉnh nội dung để phù hợp hơn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc khẳng định hướng đi đúng đắn của chương trình dạy học các môn Toán và Khoa học thực nghiệm theo định hướng giáo dục STEM/STEAM

"Hiện nay, chương trình được triển khai từ bậc mầm non, tiểu học, THCS và tới đây tiếp tục mở rộng ở cấp THPT nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học. Tôi đánh giá cao định hướng tăng cường giáo dục STEM/STEAM của chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, hội nhập quốc tế.

Tôi đề nghị đơn vị tổ chức tiếp tục rà soát chương trình để nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, song song với đẩy mạnh khoa học công nghệ nhằm mở rộng trải nghiệm cho học sinh theo hướng cá nhân hóa, phát triển năng lực cụ thể của từng học sinh", ông Nguyễn Bảo Quốc nói.

Trước băn khoăn của các trường học về việc cần đáp ứng những tiêu chí nào để được công nhận “Trường học STEM”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, mục tiêu của giáo dục STEM hiện nay là bổ sung kiến thức, rèn học sinh các kỹ năng làm việc nhóm, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình... Đây là một trong những hướng phát triển của giáo dục hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại diện các đơn vị trường học tìm hiểu về giáo dục STEM bên lề Hội nghị tổng kết chương trình dạy học các môn Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh năm học 2025-2026

Tại Việt Nam, hiện nay chưa có tổ chức độc lập ban hành bộ tiêu chí và cấp chứng nhận cho hoạt động này, tuy nhiên trên thế giới đã có nhiều tổ chức uy tín có chức năng thẩm định và cấp chứng nhận kiểm định cho các chương trình giáo dục STEM/STEAM.

Với chương trình dạy học các môn Toán và Khoa học thực nghiệm bằng tiếng Anh đang triển khai tại TPHCM, học sinh không chỉ phát triển ngôn ngữ học thuật mà còn rèn kỹ năng giao tiếp, qua đó phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, góp phần thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

THU TÂM