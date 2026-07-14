Thời tiết ảnh hưởng đến các bệnh mạn tính như thế nào?

Thời tiết nắng nóng tác động đến người lớn tuổi và người có bệnh mạn tính một cách âm thầm, ít có biểu hiện nhưng lại có hậu quả khó lường.

Nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn cho khách hàng, Hệ thống Y Tế 315 triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí với các đối tác bảo hiểm uy tín, giúp quá trình thăm khám trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn

Hãng tin Reuters dẫn thông tin dữ liệu của mạng lưới EuroMOMO ngày 13/7/2026 cho biết, các quốc gia châu Âu ghi nhận kỷ lục 10.650 ca tử vong trong tuần, từ ngày 22 đến 28/6, thời điểm đợt nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều nước khác. Trong đó, có 9.000 ca tử vong thuộc nhóm người từ 65 tuổi trở lên.

Theo BS Văn Xuân Thắng - Trưởng Phòng khám Tim Mạch Tiểu Đường 315 Chi nhánh Huỳnh Tấn Phát - P.Tân Thuận – TPHCM, cho biết: Thời tiết mùa hè thường nóng bức, có những thời điểm hanh khô hoặc ẩm ướt tuỳ vùng thường ảnh hưởng lên sức khoẻ người cao tuổi và có tác hại khó lường đối với người có bệnh mạn tính.

Khả năng “tự làm mát” bị suy giảm

Về mặt sinh lý bệnh học, quá trình lão hóa tự nhiên gây ra sự suy giảm tiến triển ở trung tâm điều nhiệt lẫn hệ thống đáp ứng ngoại biên. Ở người trẻ tuổi, khi đối mặt với stress nhiệt, hệ thần kinh tự chủ sẽ lập tức kích hoạt phản xạ giãn mạch máu dưới da để tăng lưu lượng dòng máu ngoại vi nhằm tối ưu hóa quá trình thải nhiệt qua da, đồng thời kích thích các tuyến mồ hôi hoạt động để làm mát bằng cơ chế bốc hơi nước.

Ngược lại, ở người cao tuổi, hiện tượng xơ cứng hệ thống mạch máu ngoại biên làm hạn chế đáng kể khả năng giãn mạch, kết hợp với tình trạng giảm chức năng của các tuyến mồ hôi. Hệ quả là hằng định nội môi bị phá vỡ, tốc độ thải nhiệt không kịp đáp ứng với tốc độ tích tụ nhiệt, khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá nhiệt kéo dài

Mất cảm giác khát

Người già thường rất ít khi thấy khát do vùng não bộ điều khiển cảm giác này bị suy giảm theo tuổi tác - ở đây là khu vực dưới đồi. Khi họ cảm thấy khát thì cơ thể đã bị thiếu nước trầm trọng. Thiếu nước làm cho máu bị cô đặc lại , giảm lượng máu nuôi các cơ quan quan trọng và bắt tim phải làm việc nặng nề hơn.

Dấu hiệu cảnh báo Sốc nhiệt (Heatstroke) ở người lớn tuổi

Kiệt sức vì nóng (Nhẹ): Người mệt mỏi, vã mồ hôi như tắm, da lạnh và ẩm. Lúc này chỉ cần cho vào bóng râm, uống nước là đỡ.

Sốc nhiệt (Nguy hiểm tính mạng): Lúc này trung tâm điều khiển nhiệt độ của cơ thể đã bị "tê liệt". Thân nhiệt tăng rất cao, thường đo nhiệt độ trên 40 độ C, nhưng da lại nóng và khô, hoàn toàn không có mồ hôi. Người bệnh sẽ có biểu hiện lú lẫn, nói sảng, co giật hoặc hôn mê.

Khi nào đi khám ngay?

BS Văn Xuân Thắng - Trưởng Phòng khám Tim Mạch Tiểu Đường 315 Chi nhánh Huỳnh Tấn Phát - P.Tân Thuận – TPHCM

Theo BS Văn Xuân Thắng, nếu thấy các dấu hiệu sau, gia đình nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất khám ngay.

- Kiểm tra đường huyết tại nhà thấy chỉ số tăng cao liên tục, dù đã dùng thuốc đúng liều.

- Người bệnh có biểu hiện mất nước, nhiễm độc chuyển hóa rõ rệt: mệt mỏi , đi tiểu rất nhiều lần .

- Xuất hiện các dấu hiệu thần kinh nguy hiểm như lơ mơ, ngủ gà, gọi hỏi phản xạ chậm .

Tại Tim Mạch - Tiểu Đường 315, thăm khám đa chuyên khoa: Tim Mạch; Nội Tổng Hợp; Cơ Xương Khớp; Thần Kinh …