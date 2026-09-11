Ngủ sai tư thế trên ô tô, người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ

Một người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp do lóc tách động mạch cảnh. Trước khi phát bệnh, người này ngủ trên ô tô với đầu, cổ duy trì tư thế lệch, gập trong thời gian dài.

Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận, điều trị một nam bệnh nhân 40 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp.

Trước khi khởi phát bệnh, người bệnh có chuyến đường dài bằng ô tô và ngủ trong tư thế đầu, cổ bị lệch, gập kéo dài. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định nguyên nhân đột quỵ là lóc tách động mạch cảnh.

Theo TS-BS Phùng Đình Thọ, Trung tâm Đột quỵ, tình trạng lóc tách động mạch xảy ra khi thành mạch bị tổn thương, khiến máu đi vào thành mạch và hình thành khối máu tụ.

Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THANH TÂM

Khối máu tụ có thể làm hẹp hoặc tắc lòng động mạch, giảm lượng máu lên não. Tại vị trí mạch máu tổn thương cũng có thể hình thành huyết khối, sau đó bong ra, di chuyển theo dòng máu và gây tắc động mạch não.

Lóc tách động mạch vùng cổ, gồm động mạch cảnh và động mạch đốt sống, là một trong những nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể chiếm khoảng 25% trường hợp đột quỵ thiếu máu não ở người dưới 50 tuổi.

Bệnh có thể xảy ra tự phát, song một số trường hợp liên quan đến chấn thương hoặc tác động cơ học lên vùng cổ. Vì vậy, khi tiếp nhận người trẻ bị đột quỵ, bác sĩ thường lưu ý tiền sử chấn thương, vận động cổ quá mức hoặc duy trì tư thế cổ bất thường trong thời gian dài.

Theo bác sĩ, lóc tách động mạch cảnh có thể xuất hiện các triệu chứng tại chỗ trước hoặc cùng thời điểm xảy ra thiếu máu não. Người bệnh có thể đau đầu, đau vùng cổ mới xuất hiện; sụp mi nhẹ, co đồng tử cùng bên tổn thương hoặc ù tai theo nhịp mạch. Khi xảy ra đột quỵ, các dấu hiệu thường gặp gồm méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác hay các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột.

TS-BS Phùng Đình Thọ khuyến cáo, khi ngủ hoặc di chuyển đường dài, người dân không nên duy trì đầu, cổ ở tư thế gập, xoay hoặc lệch quá mức trong thời gian dài; đồng thời tránh các động tác bẻ, giật hoặc xoay cổ mạnh.

Nếu xuất hiện đau đầu, đau cổ mới và bất thường, nhất là sau chấn thương hoặc tác động lên vùng cổ, kèm méo miệng, nói khó, yếu, tê chân tay hoặc rối loạn thị giác, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được điều trị kịp thời.

NGỌC DUNG