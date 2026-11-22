Chiều tối 22-11, tại Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh, UBND xã Kim Long (TPHCM) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Lễ hội Yang-va (cúng thần Lúa) năm 2026. Tham dự có đại diện các sở, ngành, lãnh đạo địa phương, các già làng, người có uy tín, nghệ nhân và đông đảo người dân.

Là nghi lễ truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất và tinh thần của đồng bào Chơ Ro, Yang-va mang ý nghĩa tri ân trời đất, thiên nhiên, thần linh và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Đây cũng là dịp để cộng đồng gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, lúa thóc đầy kho, gia đình mạnh khỏe, bản làng no ấm, hạnh phúc.

Nghi thức cúng thần Lúa của đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Kim Long. Ảnh: QUANG VŨ

Vượt lên ý nghĩa của một nghi lễ tín ngưỡng, Yang-va còn là không gian hội tụ và lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng. Trong không khí lễ hội, các thế hệ có dịp gặp gỡ, sẻ chia niềm vui sau mùa lao động, cùng thưởng thức món ăn truyền thống, hòa mình vào tiếng cồng chiêng, những làn điệu dân ca, điệu múa và các sinh hoạt văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham gia lễ hội Yang - va. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, địa phương mong muốn các già làng, người có uy tín, nghệ nhân và đồng bào Chơ Ro tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong gìn giữ di sản, trở thành những người giữ lửa, truyền dạy cho thế hệ trẻ tiếng nói, dân ca, dân vũ, nghệ thuật cồng chiêng, các nghi lễ, phong tục tốt đẹp và tri thức dân gian quý báu của dân tộc.

Đồng bào dân tộc Châu Ro trình diễn cồng chiêng tại lễ hội Yang - va. Ảnh: QUANG VŨ

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn triển khai công tác bảo tồn văn hóa; phát huy Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh thành địa chỉ sinh hoạt cộng đồng, bảo tồn và giới thiệu những giá trị truyền thống của người Chơ Ro. Qua đó, từng bước kết nối bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Thi đấu các môn thể thao dân tộc tại lễ hội. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh các nghi thức truyền thống, tại lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cồng chiêng, ẩm thực, hội thi thể thao dân tộc, triển lãm sách với chủ đề “Sắc màu văn hóa Chơ Ro – Gìn giữ di sản, lan tỏa tri thức”.

QUANG VŨ