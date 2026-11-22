Hoạt động ra quân trồng cây xanh hưởng ứng “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026 tại đặc khu Côn Đảo

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự hoạt động

Tại lễ ra quân, các đại biểu trồng 300 cây hoa anh đào tại khu vực Đồi cỏ Hồ Quang Trung 1. Đây là loài cây mang nét đặc trưng của vùng đất Côn Đảo, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn cảnh quan, mang đến không gian xanh, trở thành điểm đến thư thái, gần gũi cho người dân và du khách.

Khoảng 300 cây dừa cũng được trồng tại khu vực thảm cỏ Hồ An Hải và vùng phụ cận trong dịp này, góp phần phủ thêm sắc xanh cho cảnh quan ven hồ, tạo nên nét hài hòa giữa thiên nhiên và không gian công cộng tại đặc khu Côn Đảo.

Hoạt động trồng cây góp phần cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân



Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, hoạt động trồng cây không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ông cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức, tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày càng xanh, thân thiện, văn minh và đáng sống.

Hoạt động trồng cây xanh là điểm nhấn trong "Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026 tại Côn Đảo

Hoạt động trồng cây xanh là điểm nhấn ý nghĩa trong “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026, bên cạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa”, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI