Ngày 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Hội thi “Vẽ tranh - tô màu về biển đảo” năm 2026 với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam - Tình yêu và trách nhiệm”, thu hút 320 thí sinh thuộc nhiều lứa tuổi, đến từ các trường học và người dân địa phương.

Các em thiếu nhi tham gia hội thi

Hội thi là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026).

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: mầm non, 7-11 tuổi, 12-15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên. Trong thời gian 150 phút, mỗi thí sinh sử dụng màu sắc, đường nét và khả năng sáng tạo để hoàn thiện tác phẩm trên tranh mẫu do ban tổ chức cung cấp.

Các thí sinh thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo qua nét vẽ

Với chủ đề về biển, đảo quê hương, các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, tiềm năng và giá trị của biển, đảo Việt Nam; hình ảnh những người lính Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những ngư dân vươn khơi, bám biển.

Qua từng bức tranh, các thí sinh còn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương, đất nước và thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Nhiều thí sinh lớn tuổi cũng tham gia hội thi

Bên cạnh khuyến khích năng khiếu hội họa và sức sáng tạo, hội thi còn góp phần đưa tình yêu biển, đảo đến gần hơn với học sinh và người dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

TRÚC GIANG