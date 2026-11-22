Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm điều kiện học tập.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao tặng cây xanh cho Ban điều hành khu phố Phước Hưng

Ngày 22-11, khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Khu phố Phước Hưng có 915 hộ với 3.424 nhân khẩu. Năm 2026, khu phố vận động hơn 50,7 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo; huy động hơn 74 triệu đồng chăm lo các hoàn cảnh khó khăn từ mô hình “Cùng chia sẻ yêu thương”; tổ chức 6 đợt vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Minh Thông biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu phố Phước Hưng trong việc củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao quà đến các hộ dân tại khu phố Phước Hưng

Đồng chí đánh giá cao các mô hình “Nhà lồng ve chai”, “Gian hàng tùy tâm”, “Cùng chia sẻ yêu thương”, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đồng chí lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm điều kiện học tập.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền và khu phố tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì, lan tỏa các mô hình nghĩa tình, quan tâm chăm lo người yếu thế; vận động mỗi gia đình chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, an ninh trật tự với phương châm “Mỗi gia đình một việc tốt, mỗi tháng một việc chung”.

Dịp này, đồng chí Đặng Minh Thông thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng cây xanh cho khu phố Phước Hưng và trao 10 phần quà cho các gia đình khó khăn; phường Bà Rịa trao 15 phần quà đến người dân; khu phố vận động trao 35 phần quà, học bổng; khen thưởng 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; biểu dương 1 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc.

TRÚC GIANG