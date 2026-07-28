“Hạ tầng mềm” từ sự đồng thuận

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân - lực lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhanh bền vững đất nước.

Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới. Công đoàn không chỉ xuất hiện khi quyền lợi của người lao động bị xâm phạm, mà còn phải chủ động làm cầu nối để các bên cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. Tại TPHCM, hướng đi này đang mang lại những kết quả rất tích cực.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 7.550 hội nghị người lao động, hơn 7.230 cuộc đối thoại tại nơi làm việc và ký mới gần 660 thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn lên hơn 13.020 bản. Đằng sau những con số ấy là hàng ngàn cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, xây dựng sự đồng thuận và phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ xa.

TPHCM cũng đã ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2026-2031”. Đề án hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể; phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công; đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đất nước dồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng logistics. Nhưng còn một loại hạ tầng ít nhìn thấy hơn, đó là “hạ tầng mềm” đến từ sự đồng thuận trong quan hệ lao động. Không có sự đồng thuận sẽ không có năng suất bền vững, không có quan hệ lao động hài hòa sẽ khó giữ chân các nhà đầu tư chiến lược và nếu thiếu một tổ chức công đoàn đủ năng lực kết nối, sẽ rất khó hình thành niềm tin vững chắc giữa người lao động và doanh nghiệp.

Vì vậy, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kiến tạo đồng thuận chính là cách thiết thực nhất để Công đoàn Việt Nam viết tiếp “bản hùng ca” 97 năm rèn luyện và cống hiến, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

THÁI PHƯƠNG