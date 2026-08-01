Trang bị nhiều kỹ năng "thực chiến" cho cán bộ công đoàn cơ sở

Sáng 1-8, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) phối hợp Trường ĐH Công đoàn khai giảng 2 lớp bồi dưỡng “Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn” cho hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở.

Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng “Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn”

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phùng Thái Quang, khóa học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

Hiện các cấp công đoàn tại TPHCM đang quản lý và chăm lo cho hơn 23.000 công đoàn cơ sở với quy mô hơn 2,4 triệu đoàn viên, chiếm 1/4 số đoàn viên công đoàn cả nước; là địa phương có số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở lớn nhất nước. Với quy mô lớn và trong bối cảnh mô hình tổ chức thay đổi, đòi hỏi mỗi cán bộ công đoàn cần có trình độ, kiến thức phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Qua thực tế hoạt động, nhiều cán bộ còn thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng.

Tham gia lớp học, cán bộ công đoàn được bổ sung kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn; kỹ năng tuyên truyền, truyền thông, vận động đoàn viên, người lao động và công tác nữ công; nghiệp vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn; kỹ năng tham gia quản lý và lãnh đạo, điều hành tổ chức, hoạt động công đoàn; nghiệp vụ lập kế hoạch, báo cáo, chuyển đổi số.

Lớp tập huấn trang bị nhiều kỹ năng cần thiết cho cán bộ công đoàn cơ sở

Cùng với đó, học viên sẽ tìm hiểu về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thỏa ước lao động tập thể; công tác an ninh công nhân trong tình hình mới; nghiệp vụ công tác tài chính - kế toán công đoàn; kỹ năng quản trị xung đột và đàm phán trong hoạt động công đoàn.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 3 tháng với hình thức học trực tiếp và trực tuyến và tham quan thực tế tại cơ sở.

THÁI PHƯƠNG