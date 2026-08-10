TPHCM: Doanh nghiệp "săn" hơn 11.600 lao động, nhiều vị trí không cần bằng cấp

Hơn 11.600 vị trí việc làm từ công nhân, lao động phổ thông đến các vị trí quản lý, tư vấn có mức thu nhập lên đến 50 triệu đồng/tháng, đang được các doanh nghiệp tại TPHCM tuyển dụng.

Sáng 11-8, Ngày hội việc làm tháng 8 tại TPHCM sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của 91 doanh nghiệp, mang đến 11.689 vị trí việc làm cho người lao động.

Người lao động tìm việc tại một ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, ngày hội được tổ chức tại 13 điểm, gồm 3 trụ sở của Trung tâm và 10 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông và các ngành thực phẩm, đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí... Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển số lượng lớn công nhân, lao động phổ thông, nhất là trong lĩnh vực may mặc, sản xuất thiết bị và đồ gỗ nội thất.

Cụ thể, Công ty TNHH Techtronic Tools Việt Nam (phường Tăng Nhơn Phú) đăng ký tuyển 1.000 nhân viên sản xuất; Công ty TNHH Timberland (phường Tân Hiệp) cần 1.000 lao động phổ thông. Trong khi đó, Công ty TNHH Wanek Furniture (Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3 - phường Thới Hòa) tuyển 1.000 lao động, chỉ yêu cầu trình độ từ THCS.

Một số doanh nghiệp tuyển hàng trăm công nhân không yêu cầu bằng cấp. Công ty TNHH LTP Việt Nam (phường Đông Hưng Thuận) tuyển 200 công nhân may công nghiệp, không yêu cầu trình độ; Công ty TNHH MTV Nhà máy May mặc Đức (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) tuyển 200 lao động, không yêu cầu bằng cấp.

Bên cạnh nhóm việc làm phổ thông, ngày hội cũng ghi nhận nhiều vị trí có mức thu nhập khá cao. Mức lương cao nhất lên tới 50 triệu đồng/tháng, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý, kinh doanh và chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trong đó, Công ty TNHH Manulife Việt Nam (phường Tân Mỹ) tuyển trưởng nhóm kinh doanh với mức lương 50 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Diamond Star (phường Tân Mỹ) tuyển chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm, thu nhập từ 20-50 triệu đồng/tháng. Công ty CP Phát triển giáo dục và nhân lực quốc tế Bình Minh (phường Tam Long) tuyển lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, may mặc... với thu nhập 32-45 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho biết ngày hội việc làm được tổ chức thường xuyên nhằm tạo thêm cơ hội để người lao động tìm được công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ và năng lực.

13 điểm diễn ra ngày hội * 3 trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM: 1. Trụ sở 1: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TPHCM. 2. Trụ sở 2: 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TPHCM. 3. Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TPHCM. * 10 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - giới thiệu việc làm: 4. 249 Tôn Đản, phường Khánh Hội, TPHCM. 5. 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TPHCM. 6. 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM. 7. 19A đường 17, phường Thủ Đức, TPHCM. 8. 456 Trường Chinh, phường Tân Bình, TPHCM. 9. 108 đường Phạm Thị Lòng, ấp Thạnh An, xã Bình Mỹ, TPHCM. 10. 10 đường Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TPHCM. 11. Đường Lê Quý Đôn, khu phố Uyên Hưng 4, phường Tân Uyên, TPHCM. 12. Hòa Lợi: khu phố 2, phường Hòa Lợi, TPHCM. 13. 221 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM.

HUỲNH NHƯ