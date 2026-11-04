BYD NEG bàn giao 20 xe điện BYD M6 cho Vinasun Taxi

BYD NEG Việt Nam vừa bàn giao 20 ô tô điện BYD M6 cho Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi), là đợt bàn giao thứ hai giữa hai đơn vị trong vòng chưa đầy hai tháng, tiếp nối 30 xe BYD Dolphin được đưa vào đội xe Vinasun từ ngày 17-9.

Đại diện BYD NEG và Vinasun tại lễ bàn giao 20 xe điện BYD M6, nâng tổng số xe BYD trong đội xe Vinasun lên 50 chiếc

Việc liên tiếp bàn giao hai dòng xe điện phục vụ vận tải hành khách đánh dấu bước phát triển trong hoạt động cung cấp phương tiện cho khách hàng doanh nghiệp của BYD NEG. Đồng thời, sự xuất hiện của BYD M6 với cấu hình 7 chỗ cũng giúp Vinasun mở rộng lựa chọn phục vụ các nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển theo gia đình hoặc nhóm đông người.

Trước đợt bàn giao, BYD NEG đã phối hợp cùng Vinasun tổ chức các chương trình hướng dẫn vận hành cho hàng trăm tài xế, tập trung vào quản lý năng lượng, phương thức sạc và sử dụng hệ thống phanh tái sinh. Hoạt động này nhằm giúp tài xế làm quen với đặc tính vận hành của xe điện, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp nhận phương tiện mới.

Đội ngũ BYD NEG hướng dẫn tài xế Vinasun làm quen với các tính năng và vận hành xe điện BYD M6

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ, được thiết kế với ba hàng ghế và chiều dài cơ sở 2.800mm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách theo nhóm. Cấu hình này giúp mẫu xe có thể phục vụ cả nhu cầu di chuyển gia đình lẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bên cạnh không gian sử dụng, chi phí năng lượng là một trong những yếu tố được doanh nghiệp vận tải cân nhắc khi đầu tư phương tiện. Theo tính toán tham khảo từ dữ liệu vận hành và đơn giá điện, chi phí sạc của BYD M6 có thể thấp hơn đáng kể so với chi phí nhiên liệu của xe xăng cùng nhóm.

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