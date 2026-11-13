FANOS hợp tác cùng Jack - J97 phát triển giá trị kinh tế số

Sự hợp tác này khẳng định vai trò của công nghệ số trong việc tổ chức nguồn lực cộng đồng (fandom), kéo dài vòng đời sản phẩm sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

ANOS được phát triển theo mô hình nền tảng số chuyên biệt dành cho nghệ sĩ và fandom

Việc Jack - J97 xuất hiện trên FANOS mang đến kênh kết nối trực tiếp cho cộng đồng người hâm mộ Đom Đóm, thay vì theo dõi rải rác trên các mạng xã hội cá nhân.

Ngay sau khi ra mắt, cộng đồng Đom Đóm trên nền tảng nhanh chóng vượt mốc 5.800 thành viên và ghi nhận hơn 23.600 lượt tương tác ở bài viết đầu tiên. Chia sẻ về sự kiện này, Jack - J97 cho biết anh đã chuẩn bị từ lâu cho ngôi nhà chung nhằm ghi nhận sự đồng hành cùng người hâm mộ.

Tại Việt Nam, FANOS được phát triển theo mô hình nền tảng số chuyên biệt dành cho nghệ sĩ và fandom (nền tảng cộng đồng người hâm mộ), tương tự các mô hình quốc tế như Weverse hay b.stage. Nền tảng tích hợp các hoạt động bị phân tán trên nhiều kênh vào một hệ thống thống nhất, bao gồm chia sẻ nội dung, cập nhật thông tin, quản lý cộng đồng và triển khai quyền lợi thành viên. Qua đó, nghệ sĩ dễ dàng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khán giả và theo dõi mức độ tham gia của người dùng.

FANOS hợp tác cùng Jack - J97

Trong chuỗi giá trị công nghiệp sáng tạo, cộng đồng người hâm mộ là nguồn lực quan trọng. Một sản phẩm âm nhạc có thể tiếp tục mở rộng giá trị nhờ sự tham gia lan tỏa và sáng tạo nội dung của người hâm mộ. Khi được tổ chức bài bản, fandom giúp gia tăng nhu cầu đối với vé xem biểu diễn, vật phẩm lưu niệm và các trải nghiệm gắn liền với nghệ sĩ.

Nhằm biến sự quan tâm của khán giả thành hoạt động cụ thể, FANOS ứng dụng cơ chế số hóa trải nghiệm người dùng. Mọi tương tác được ghi nhận minh bạch qua hệ thống điểm XP, điểm thưởng và điểm tín nhiệm. Nền tảng số hóa các dấu ấn đồng hành như vé sự kiện, lượt check-in hay kết quả bình chọn, làm cơ sở phân phối quyền lợi như ưu tiên mua vé hoặc tham gia sự kiện đặc biệt.

Điển hình cho khả năng tương tác trực tiếp là tính năng Fan's Choice, từng ghi nhận hơn 2.000 lượt bình chọn trong 5 ngày để khán giả quyết định trang phục biểu diễn của ca sĩ Hoàng Dũng tại concert Xoay Tròn Day 3. Mô hình này giúp duy trì trải nghiệm xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện, đồng thời cung cấp dữ liệu thiết kế quyền lợi phù hợp.

Sự hợp tác giữa FANOS và các nghệ sĩ như Jack - J97 hay Hoàng Dũng cho thấy tiềm năng tổ chức fandom trên hạ tầng số tại Việt Nam. FANOS là kênh kết nối thực sự hiệu quả giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và nền tảng trong cùng hệ sinh thái, góp phần định hình mô hình phát triển cộng đồng bền vững, tối ưu hóa giá trị sản phẩm sáng tạo và tạo thêm động lực kinh tế cho công nghiệp văn hóa.

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