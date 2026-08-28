Phương Mỹ Chi, DTAP ra mắt album đậm chất văn hóa 3 miền

Phương Mỹ Chi trong album "Dân chơi dân ca"

Album gồm 10 ca khúc: Dân chơi dân ca, Chọn mặt gửi vàng, Thử lòng quân tử, Ưng cái bụng, Nữ công gia chánh, Liễu yếu đào tơ, Thiên đường với người thương, Dắt anh chơi hội, Có nhau, Xây xẩm.

Phương Mỹ Chi mời các ca sĩ trẻ khác là Nguyễn Hùng, Double2T, Shiki góp giọng trong một số ca khúc.

Album khai thác nhiều di sản âm nhạc khác nhau của Việt Nam và các cộng đồng văn hóa. Trong đó có những trích đoạn được chuyển thể từ chèo “Dương Xuân”, thể loại hát xoan Phú Thọ “Xin Huê, Đố Huê”, “Bỏ Bộ”, dân ca Nam bộ “Lý Chèo Đưa Cá Ông”; Nhạc cung đình Huế, dân ca Huế “Lý Mười Thương”, cải lương tuồng cổ, xẩm “Nhời Này”, nghệ thuật hò Bả Trạo và các yếu tố âm nhạc Khmer Nam bộ…

Với 8 loại hình văn hóa được khai thác trong album, Phương Mỹ Chi và ê-kip mời đội ngũ cố vấn đồng hành trong quá trình tìm hiểu, đối chiếu, lựa chọn những chất liệu phù hợp để đưa vào sản phẩm sáng tạo.

Đội ngũ cố vấn gồm: Tiến sĩ - NSND Bạch Tuyết, cố vấn chuyên môn lĩnh vực cải lương - tuồng cổ; NNND Nguyễn Thị Lịch, cố vấn lĩnh vực hát xoan Phú Thọ; NNƯT Sầm Thị Xanh, cố vấn lĩnh vực dân ca Thái - xòe Thái; NSND Thanh Ngoan, cố vấn lĩnh vực hát xẩm; NSƯT Hoàng Trọng Cương, cố vấn lĩnh vực dân ca Huế; Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh, Thạc sĩ Kim Chanh Thon, cố vấn lĩnh vực văn hóa Khmer Nam bộ.

Hình ảnh của Phương Mỹ Chi trong dự án âm nhạc mới

Đặc biệt, ở Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi tham gia xuyên suốt quá trình sáng tác, tự tay chắp bút cho một số phân đoạn mang âm hưởng truyền thống.

Cô bước ra khỏi giới hạn vai trò “người hát dân ca” để tiến gần hơn đến hình ảnh một ca sĩ - nhạc sĩ có tình yêu sâu sắc với dòng nhạc dân gian.

Cả Phương Mỹ Chi và DTAP không xem âm nhạc dân gian như một “yếu tố nền” chỉ cần xuất hiện trong một vài sản phẩm riêng lẻ. Album Dân chơi dân ca được xây dựng như một phần trong hành trình dài hơi hơn - đưa những chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ bằng chính ngôn ngữ âm nhạc thế hệ này đang nghe.

Yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở việc “hiện đại hóa” dòng nhạc dân ca mà còn là tạo ra sản phẩm đủ hấp dẫn về mặt âm nhạc, gần gũi về mặt cảm xúc và nhất quán về mặt câu chuyện. Mục đích là để người trẻ dễ dàng đồng cảm, song hành với nghệ sĩ bước vào thế giới văn hóa ấy một cách tự nhiên.

TIỂU TÂN