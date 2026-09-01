V-pop tự tin ghi danh vào đường đua thế giới

Sau những cột mốc bứt phá trong nước, dòng âm nhạc đại chúng Việt Nam (V-pop) đang từng bước ghi dấu ấn và thu hút từ thị trường quốc tế. Một trong những điểm nhấn quan trọng chính là màu sắc văn hóa đặc trưng của V-pop.

Từ bản sắc Việt đến thị trường toàn cầu

“V-pop đã làm nên một thành tích đáng nể khi tạo ra một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tự tin với bản sắc văn hóa dân tộc. Các nghệ sĩ đã dựa vào đó để sáng tạo nên những tác phẩm có thể cạnh tranh với các cường quốc công nghiệp văn hóa như Hàn Quốc, Nhật Bản…”.

Các nghệ sĩ V-pop biểu diễn trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vào tối 9-8 tại TPHCM (Ảnh: NSX)

Đó là một phần nội dung trong bài viết nhan đề “Không chỉ là công xưởng: Việt Nam nuôi tham vọng trở thành cường quốc văn hóa tiếp theo của châu Á” đăng trên Tạp chí Fortune (Mỹ) hồi tháng 6 vừa qua. Bài viết cũng nhắc đến một thực tế là, nếu Hàn Quốc chỉ có thể xây dựng đế chế nhạc pop toàn cầu sau khi đã đạt ngưỡng thu nhập cao, thì Việt Nam lại đang cho thấy có thể bắt đầu sản xuất và xuất khẩu văn hóa sớm hơn nhiều trong hành trình phát triển của mình.

Tạp chí Variety tháng 7 cũng có bài viết về V-pop, trong đó nhắc đến những đại diện nổi bật của Việt Nam như: hệ sinh thái YeaH1, liên doanh SYE và nhóm nhạc tân binh Uprize. Trước đó, đầu năm 2026, những tờ báo như Music Business Worldwide (Mỹ), Nikkei Asia (Nhật Bản), Business Times (Singapore)… đã đưa ra nhiều nhận định về ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Hầu hết đều đánh giá những nhà sản xuất Việt Nam đang đi đúng hướng khi kết hợp khéo léo chất liệu văn hóa dân tộc với âm hưởng hiện đại, cùng khả năng tạo nội dung, phát hành và khai thác bản quyền chuyên nghiệp từ các tập đoàn lớn. Từ đó, V-pop đang tạo ra những bước đi mới trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Truyền thông quốc tế cũng nhận định chiến lược bài bản này đang dần đến độ chín, đưa âm nhạc Việt thực sự bứt phá và ghi danh vào đường đua thế giới.

Kỳ vọng “xuất khẩu” âm nhạc

Những kỳ vọng trên dựa trên thực tế V-pop liên tục nhận nhiều tín hiệu vui từ các “cú bắt tay” hợp tác quốc tế và các dự án quy mô lớn. Tiêu biểu là Tập đoàn YeaH1 khi liên tục công bố hợp tác chiến lược với các tập đoàn giải trí hàng đầu như Sony Music Entertainment, iMe Entertainment Group và AlphaZ (Mỹ)... nhằm đưa nhạc Việt vào các bảng xếp hạng toàn cầu và đưa nghệ sĩ Việt biểu diễn trên sân khấu quốc tế. Mở màn cho chuỗi hoạt động này là dự án V-Beyond Concert, quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ trẻ hàng đầu (gồm hệ sinh thái anh tài, chị đẹp và nhóm nhạc Uprize), với đêm diễn đầu tiên tổ chức tại Nhà hát Honda Center (Anaheim, Mỹ) vào ngày 21-11-2026.

“Điều quan trọng là thông qua việc hợp tác với các đối tác uy tín quốc tế, chúng ta sẽ học hỏi được những kinh nghiệm trong việc tổ chức biểu diễn, phát hành âm nhạc và công nghệ kết nối người hâm mộ… Đó đều là những nền tảng quan trọng để đưa âm nhạc Việt Nam đến với khán giả thế giới”, bà Đỗ Thị Mai Vy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1, chia sẻ.

Mới nhất, giữa tháng 8 vừa qua, MMusic, một công ty hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và văn hóa tại Việt Nam, công bố hợp tác công nghệ chiến lược với b.stage (nền tảng số kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ toàn cầu của Hàn Quốc). Dịp này, MMusic cũng ra mắt mfan (nền tảng công nghệ quản lý các trang kết nối với người hâm mộ của nghệ sĩ - fandom) toàn cầu dành cho nghệ sĩ Việt Nam do đơn vị này tự phát triển và vận hành. “Có được những fandom hiệu quả, chuyên nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều cho nghệ sĩ Việt khi bước ra thế giới. Đó cũng là mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp biểu diễn hiện nay”, bà Trần Bảo Trang, đại diện MMusic, chia sẻ.

Những tín hiệu tích cực đang mở ra cơ hội mới cho V-Pop trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, từ được chú ý đến chinh phục khán giả và tạo dựng thị trường vẫn là một hành trình dài. Bản sắc văn hóa là lợi thế, nhưng để đi xa, V-pop cần được nâng đỡ bởi một hệ sinh thái chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh bền vững.

TIỂU TÂN