Giải trí dịp lễ Quốc khánh: Điện ảnh chững lại, sân khấu sôi động

Dịp lễ 2-9 năm nay, phòng vé Việt chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa 3 tác phẩm điện ảnh: Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (đạo diễn Huỳnh Lập), Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguyễn Phan Quang Bình) và Quý tử vượt giàu (Nguyễn Quang Dũng). Bên cạnh đó, thị trường còn có sự góp mặt của một số phim ngoại nhập như Chiikawa: Bí mật đảo người cá, Hope - Vùng tử địa…

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là tác phẩm điện ảnh được chờ đợi nhất mùa lễ Quốc khánh năm nay. Các suất chiếu sớm từ ngày 25-8 đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt về nhịp phim, cấu trúc và lời thoại. Bản dựng đầu tiên dài 155 phút được ê-kíp rút xuống còn 135 phút, chính thức áp dụng từ tối 30-8. Việc tinh gọn thời lượng giúp bộ phim cải thiện nhịp kể, song những hạn chế về kịch bản vẫn khiến tác phẩm gây thất vọng lớn tại phòng vé.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 11 giờ ngày 2-9, Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh chỉ thu về hơn 21 tỷ đồng, duy trì vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng dành cho một tác phẩm được đầu tư lớn (ước tính khoảng 100 tỷ đồng). Trong khi đó, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với tổng doanh thu (tính đến trưa 2-9) lên hơn 164 tỷ đồng; đứng thứ hai là Quý tử vượt giàu đạt trên 30 tỷ đồng. Trong nhóm phim ngoại nhập, Chiikawa: Bí mật đảo người cá có lợi thế là phim dành cho đối tượng gia đình nên có doanh thu cao nhất với khoảng 13 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, dịp lễ 2-9 năm nay tiếp tục là một mùa phim đa dạng và cạnh tranh, dù vẫn có phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng nhưng vẫn thiếu một tác phẩm đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa toàn thị trường. Điều đó cho thấy muốn có những cú hích mạnh mẽ, phòng vé Việt vẫn cần những tác phẩm đủ sức tạo hiệu ứng truyền miệng và thu hút khán giả trên diện rộng, thay vì chỉ trông chờ vào hiệu ứng mùa lễ với thời gian nghỉ kéo dài.

Với sân khấu TPHCM, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay ghi nhận tín hiệu vui khi hơn 30 suất kịch, nhạc kịch được tổ chức từ ngày 28-8 đến 2-9 đều đông kín khán giả. Các vở diễn năm nay đa dạng về nội dung, từ hài kịch, kinh dị, trinh thám đến kịch văn học, tâm lý gia đình, nhạc kịch, kịch thiếu nhi…, như: Tiếng hát nửa đêm, Bộ lạc Nanh Trắng của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM; Làng Sờ Lay (Sân khấu Ban Mai); Con quỷ rối (Sân khấu Quốc Thảo); Thuốc đắng dã tật (IDECAF); Ngôi nhà hoang (Sân khấu Hồng Vân); Ngày mai người ta lấy chồng (Sân khấu Trương Hùng Minh); Ra giêng cho cưới hôn (Sân khấu Mới)...

Sự đa dạng của kịch mục chính là yếu tố quan trọng giúp sân khấu thu hút khán giả trong mùa lễ năm nay. Việc hàng loạt suất diễn hết vé cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trực tiếp vẫn hiện hữu. Khi sân khấu có tác phẩm phù hợp, cách tổ chức chuyên nghiệp và biết tạo thêm trải nghiệm cho công chúng, ánh đèn sàn diễn vẫn là một điểm hẹn hấp dẫn.

VĂN TUẤN - THANH HIỆP