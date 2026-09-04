Lohan ra mắt album đầu tay “Prince on”

Thay vì phát hành những ca khúc riêng lẻ, Lohan giới thiệu album hoàn chỉnh gồm 11 tracks và 11 visualizers, do chính nam ca sĩ sáng tác 10/11 số ca khúc.

Lohan tham gia sáng tác 10/11 ca khúc trong album đầu tay “Prince on”

Về màu sắc âm nhạc, album đầu tay Prince on được định hướng theo tinh thần romantic pop, không đóng khung trong ballad tình yêu thông thường. Album mở rộng qua nhiều màu sắc như R&B, dance-pop, hyperpop, pop-rock, cinematic ballad và các chất liệu điện tử hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của album là Nhà giả kim cô đơn, ca khúc do nhạc sĩ Andiez sáng tác và đánh dấu màn kết hợp đặc biệt giữa Lohan và nữ ca sĩ Bảo Thy. Đây cũng là dịp hiếm hoi trong thời gian gần đây Bảo Thy trở lại với sở trường ballad, sự kết hợp của bộ ba hứa hẹn giúp ca khúc trở thành bản hit trong thời gian tới.

Sau khi phát hành album, Lohan sẽ tổ chức Fancon (sự kiện kết hợp giữa buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) và buổi biểu diễn âm nhạc (concert)), vào ngày 14-10. Đây là dịp Lohan đưa những ca khúc trong album đến gần hơn với khán giả, và tri ân những người hâm mộ đã ủng hộ anh suốt một thời gian dài.

Tin liên quan LOHAN kết hợp Bảo Thy trong ca khúc mới tự sáng tác

THU HƯƠNG