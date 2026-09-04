Văn hóa

Giải trí

Lohan ra mắt album đầu tay “Prince on”

SGGPO

Tối 4-9, Lohan (tên thật Dương Thành Đạt, SN 1994) phát hành album đầu tay “Prince on” sau hành trình tại Anh trai “Say hi” 2025.

Thay vì phát hành những ca khúc riêng lẻ, Lohan giới thiệu album hoàn chỉnh gồm 11 tracks và 11 visualizers, do chính nam ca sĩ sáng tác 10/11 số ca khúc.

Lohan .png
Lohan tham gia sáng tác 10/11 ca khúc trong album đầu tay “Prince on”

Về màu sắc âm nhạc, album đầu tay Prince on được định hướng theo tinh thần romantic pop, không đóng khung trong ballad tình yêu thông thường. Album mở rộng qua nhiều màu sắc như R&B, dance-pop, hyperpop, pop-rock, cinematic ballad và các chất liệu điện tử hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của album là Nhà giả kim cô đơn, ca khúc do nhạc sĩ Andiez sáng tác và đánh dấu màn kết hợp đặc biệt giữa Lohan và nữ ca sĩ Bảo Thy. Đây cũng là dịp hiếm hoi trong thời gian gần đây Bảo Thy trở lại với sở trường ballad, sự kết hợp của bộ ba hứa hẹn giúp ca khúc trở thành bản hit trong thời gian tới.

Sau khi phát hành album, Lohan sẽ tổ chức Fancon (sự kiện kết hợp giữa buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) và buổi biểu diễn âm nhạc (concert)), vào ngày 14-10. Đây là dịp Lohan đưa những ca khúc trong album đến gần hơn với khán giả, và tri ân những người hâm mộ đã ủng hộ anh suốt một thời gian dài.

Tin liên quan
THU HƯƠNG

Từ khóa

Lohan Anh trai say Hi Prince on

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn