Người dân Đà Nẵng xếp hàng trải nghiệm “thời khắc thiêng liêng”

Sáng 2-9, tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), đông đảo người dân, du khách xếp hàng chờ trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức.

Tại lễ khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. Ngày 2-9-1945 vì thế trở thành dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử đất nước và ký ức của mỗi người Việt Nam.

Việc kể lại câu chuyện về ngày Độc lập bằng phương thức mới không chỉ là sự đổi mới về công nghệ, truyền thông mà còn là cách đơn vị tiếp tục thực hiện trách nhiệm lan tỏa những giá trị lịch sử, niềm tự hào dân tộc đến các thế hệ mai sau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng nhận định, một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng công trình hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở chiều sâu văn hóa, khả năng gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử. Vì vậy, lịch sử, văn hóa cần được trao truyền, thẩm thấu vào đời sống, nhất là với giới trẻ, bằng những phương thức trực quan, giàu cảm xúc và phù hợp với cách tiếp nhận thông tin mới.

Sáng sớm 2-9, đông đảo người dân và du khách xếp hàng tại Công viên APEC để chờ trải nghiệm chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không khí nhộn nhịp tại khu vực trải nghiệm VR trong Công viên APEC. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" mang đến Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt. Qua công nghệ thực tế ảo, công chúng được sống lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của các thế hệ cha ông.

Không khí tại khu vực trải nghiệm trở nên nhộn nhịp khi từng nhóm người lần lượt tìm hiểu, đeo kính thực tế ảo và trở về thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những người lính, những nhân chứng lịch sử cũng không giấu được sự xúc động khi trải nghiệm công nghệ VR, được nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thanh niên Đà Nẵng hào hứng tương tác trong không gian VR. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tình yêu quê hương, đất nước được khơi gợi từ những điều nhỏ nhất trong không khí ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây không chỉ là một trải nghiệm công nghệ mà còn là dịp để cảm nhận gần hơn một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử của dân tộc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hai cô gái check-in tại chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 4-9 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt trải nghiệm. Từ ngày 17 đến 19-5-2026, chương trình tiếp tục đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), thu hút hơn 3.000 người dân, du khách. Gần đây nhất, từ ngày 19 đến 21-8, chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập (TPHCM), thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm.

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XUÂN QUỲNH