Tối nay 5-9, chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tại Nha Trang

Tối nay 5-9, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2026 diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới 2026 trong phần trình diễn "Dances of the World" tại chương trình Chào Việt Nam - Chào Thế giới diễn ra trước đêm chung kết. Ảnh: BTC

Cuộc thi có 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đêm chung kết, ban tổ chức lần lượt chọn top 20, 12, 6 và top 3 gồm 2 á hậu cùng tân Hoa hậu Thế giới 2026, kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri.

Sân khấu chung kết dài hơn 110m, được dựng hướng ra biển, có hệ thống màn hình lớn, nhiều khu vực biểu diễn và sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi, chưa tính khu vực đứng dành cho khán giả.

Các thí sinh trình diễn áo dài, quảng bá trang phục Việt ra thế giới. Ảnh: BTC

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền dẫn tín hiệu đến khoảng 30 quốc gia. Hoa hậu Thế giới được tổ chức từ năm 1951. Năm 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi, diễn ra từ ngày 8-8 đến ngày 5-9.

Trước đêm chung kết, trong khoảng 1 tháng, các thí sinh tham gia các phần thi chính cùng nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm địa phương tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa.

Các thí sinh tham quan quần thể Tháp Bà Ponagar. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên đáng chú ý tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại phần thi Dance of the world. Ảnh: BTC

TIỂU TÂN