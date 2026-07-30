Ghép thận xuyên Việt cứu bé trai 7 tuổi tại TPHCM

Ngày 30-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 từ người hiến chết não.

Bệnh nhi được ghép thận từ người hiến chết não.

Người được ghép thận là bé C.B. (7 tuổi). Khi chưa đầy 2 tháng tuổi, B. được chẩn đoán suy thận, trào ngược bàng quang niệu quản, thiểu sản thận bẩm sinh. Sau đó, em phải lọc màng bụng bằng máy suốt 7 năm qua.

Bệnh nhi gặp rất nhiều biến chứng như suy dinh dưỡng nặng, dày giãn buồng tim, rối loạn chuyển hóa xương, vôi hoá mạch máu, dễ có nguy cơ huyết khối và hẹp mạch máu khi phẫu thuật.

Còn người hiến tạng là bệnh nhân nam, 19 tuổi, nhập viện tại Quảng Ninh do tai nạn giao thông. Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không cải thiện. Anh được chẩn đoán chết não.

Ê-kíp ghép thận của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lập tức kích hoạt quy trình ghép tạng. Trong ngày 25-7, một đoàn chuyên gia lên đường đến Quảng Ninh.

22 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não diễn ra một cách cẩn trọng. Thận là tạng được lấy sau cùng và bảo quản lạnh lúc 0 giờ 30 phút ngày 26-7.

Trên chuyến bay sớm nhất về TPHCM, ê-kíp Bệnh viện Nhi đồng 2 đã vận chuyển thận hiến an toàn. Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-7.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 12 giờ 30 phút. BSCK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận Niệu và ê-kíp đã tập trung cao độ, thực hiện thành công ca ghép thận cho bé C.B.

Các bác sĩ vận chuyển thận hiến từ Quảng Ninh về TPHCM trên chuyến bay ngày 26-7.

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, đây là lần đầu tiên ê-kíp bệnh viện hoàn toàn chủ động, tự lực từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, chuẩn bị người bệnh đến thực hiện ghép. Vì thế, thành công của ca ghép là một dấu mốc đặc biệt.

"Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chính sự sẻ chia của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước, trong đó có một mầm non tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM”, BS Thạch chia sẻ.

GIAO LINH