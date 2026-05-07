Kiến nghị giữ bến xe buýt trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm

Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ GD-ĐT và Trường Đại học Nông Lâm TPHCM xem xét duy trì bến xe buýt hiện hữu trong khuôn viên trường hoặc bố trí vị trí phù hợp để di dời, bảo đảm nhu cầu đi lại của sinh viên, giảng viên và người dân khu vực.

Bến xe buýt trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm, phường Linh Xuân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, chiều 7-5.

Theo đó, từ năm 1995 đến nay, thành phố tổ chức 5 tuyến xe buýt có điểm đầu - cuối tại khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm (phường Linh Xuân, TPHCM), với diện tích bến bãi khoảng 3.000m². Các tuyến xe buýt này phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của sinh viên, giảng viên và người dân khu vực Đông Bắc thành phố, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và tăng kết nối giao thông công cộng, nhất là khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, Trường Đại học Nông Lâm mới đây thông báo chủ trương thu hồi khu đất đang làm bến xe buýt để phục vụ hoạt động dịch vụ của nhà trường, dự kiến từ 30-6-2026.

Việc chấm dứt hoạt động bến xe buýt tại đây ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức vận tải hành khách công cộng, cũng như nhu cầu đi lại hàng ngày của sinh viên và người dân.

Sở Xây dựng TPHCM đưa ra 2 phương án tổ chức vận tải công cộng tại khu vực trên. Một là tiếp tục cho xe buýt lưu thông qua khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm để kết nối với Đại học Quốc gia TPHCM thông qua đường số 1. Phương án này giúp duy trì kết nối giao thông công cộng thuận lợi cho hành khách.

Tuy nhiên, đoạn đường số 1 dài khoảng 200m đi qua khu vực Trường Đại học Nông Lâm hiện xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sở đã phối hợp đề xuất sửa chữa, cải tạo nhưng đến nay nhà trường chưa thống nhất triển khai, do cần ý kiến chấp thuận của Bộ GD-ĐT.

Phương án 2 là di dời điểm đầu - cuối các tuyến xe buýt sang các khu vực lân cận như Bến xe Miền Đông mới hoặc các bến xe buýt thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Phương án này có thể làm phát sinh chi phí trợ giá khoảng 13 tỷ đồng/năm, đồng thời gây bất tiện cho việc đi lại của sinh viên và người dân.

QUỐC HÙNG