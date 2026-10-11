Gia Lai đưa kết quả tháo gỡ dự án vào đánh giá KPI lãnh đạo

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có công văn về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá tiến độ dự án bằng kết quả thực tế, gắn trách nhiệm, thời hạn xử lý và mốc khởi công, đưa vào hoạt động. Kết quả tháo gỡ vướng mắc là một trong những căn cứ đánh giá KPI đối với các phó chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị, địa phương liên quan.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách, tạo động lực tăng trưởng

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn; triển khai song song các thủ tục đủ điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý.

Với dự án có vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc. Các dự án từ 50 tỷ đồng trở xuống do chủ tịch UBND xã, phường nơi triển khai dự án theo dõi, tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời trong một ngày làm việc, quá hạn không phản hồi được xem là thống nhất và phải chịu trách nhiệm liên quan. Những nội dung đã rõ quy định, thẩm quyền hoặc có tiền lệ không tiếp tục lấy ý kiến qua nhiều vòng.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát các dự án năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Ưu tiên những dự án có thể khởi công, tạo khối lượng hoặc vận hành trong năm 2026.

Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê và các đơn vị liên quan lượng hóa đóng góp của từng dự án vào tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, cập nhật nguồn lực cho kịch bản tăng trưởng năm 2027 và báo cáo tiến độ hằng tuần.

NGỌC OAI