83 thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM năm 2026 được tuyên dương tại chương trình “Vinh danh thủ khoa”.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen vinh danh các thủ khoa tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 29-11, UBND TPHCM tổ chức Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Hồ Hồng Nguyên trao bằng khen cho các thủ khoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, có 83 gương thủ khoa tiêu biểu được vinh danh, gồm 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, các gương thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong số các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đoạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội các cấp...

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Trương Minh Huy Vũ trao bằng khen đến các thủ khoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ vinh danh, đồng chí Lê Quốc Phong chúc mừng các thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương. Mỗi thủ khoa có hoàn cảnh, hành trình khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, không ngừng nỗ lực học tập và khẳng định bản thân.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Dù sau này công tác ở bất cứ đơn vị, vị trí, địa phương hay khu vực nào trên thế giới, các bạn hãy luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho TPHCM, đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực của mình vào sự phát triển của thành phố", đồng chí Lê Quốc Phong nhắn gửi đến các thủ khoa vừa tốt nghiệp.

Các thủ khoa được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TPHCM đang có những đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều chính sách nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia vào công việc của thành phố tại nhiều vị trí khác nhau.

"TPHCM có những "bài toán lớn" cần sự đóng góp bằng trí tuệ, khả năng của các bạn. Đó là câu chuyện về mô hình tăng trưởng, về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là việc làm sao thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đóng góp vào sự tăng trưởng hay về các vấn đề dân sinh như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... ", đồng chí Lê Quốc Phong thông tin thêm.

Đối với các thủ khoa trúng tuyển, đồng chí mong muốn bên cạnh việc nỗ lực học tập, các bạn cần quan tâm vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, chủ động tham gia đề xuất các giải pháp phù hợp với khả năng, góp phần giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển của thành phố. Đồng thời tiếp tục có những hoạt động rèn luyện phong phú, đa dạng, trở thành sinh viên toàn diện cả về tri thức, bản lĩnh, có kỹ năng và ngoại ngữ.

Thủ khoa tốt nghiệp chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, thành phố dành những điều kiện và chính sách tốt nhất để người có năng lực, nhân tài được tiếp tục phát triển, đóng góp không chỉ cho TPHCM mà còn cho khu vực phía Nam và cả nước.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG