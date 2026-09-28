Gia Lai phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết hội nghị nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, đồng thời nâng cao năng lực quản lý không gian mạng, xây dựng văn hóa số trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Lợi phát biểu tại sự kiện

Dịp này, các báo cáo viên phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Đồng thời, hướng dẫn nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, sai trái và các quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật...

Qua đây, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp, ngành nâng cao nhận thức về văn hóa số. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu gương trong phát ngôn, chia sẻ thông tin chính xác, lan tỏa nội dung tích cực...

XUÂN HUYÊN