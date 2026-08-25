Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh của du lịch khi đón hơn 18 triệu lượt khách trong 8 tháng, trong đó khách quốc tế tăng gần 68% so với cùng kỳ.

Ngày 25-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách đến Khánh Hòa ước đạt hơn 18 triệu lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng gần 68%.

Riêng tháng 8-2026, địa phương ước đón hơn 2,8 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt khoảng 850.000 lượt, tăng gần 67%.

Du lịch cũng mang về nguồn thu lớn cho tỉnh Khánh Hòa. Tổng doanh thu 8 tháng năm 2026 ước đạt gần 61.000 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng bình quân đạt hơn 65%. Riêng tháng 8-2026, doanh thu du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng.

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Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Khánh Hòa đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế. Tỉnh dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai xây dựng bộ nhận diện điểm đến và định vị thương hiệu văn hóa, thể thao, du lịch.

Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách sau 8 tháng đầu năm 2026

Trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động có sức hút lớn đối với du khách, trong đó có vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Miss World 2026, Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển và các hoạt động gắn với thương hiệu “Khánh Hòa - Hải trình Tứ Vịnh”.

Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh.

Bên cạnh đó, ngành du lịch địa phương tiếp tục hướng đến phát triển bền vững thông qua việc triển khai Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh, phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường phục vụ du khách, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

TIẾN THẮNG