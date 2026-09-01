Phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội thành đô thị kinh tế đa ngành 360.000 dân

Ngày 1-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch định hướng đưa Nhơn Hội trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và là trung tâm giao thương quốc tế kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Một vùng kinh tế đô thị, du lịch động lực của Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo quy hoạch, phạm vi điều chỉnh có diện tích khoảng 14.308 ha, gồm khoảng 12.000 ha trên bán đảo Phương Mai và 2.308 ha thuộc xã Canh Vinh.

Về chỉ tiêu phát triển, dự báo đến năm 2035, dân số KKT đạt khoảng 160.000 - 170.000 người (nhu cầu đất xây dựng 8.200 - 9.100 ha). Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 320.000 - 360.000 người, nhu cầu đất xây dựng từ 11.000 - 11.600 ha.

KKT Nhơn Hội được định hướng phát triển theo mô hình tổ chức không gian gồm: 1 hành lang liên kết tổng hợp Đông - Tây; 3 chuỗi - vành đai phát triển; 5 vùng động lực chủ đạo và 8 phân khu chức năng.

Trong đó, hành lang Đông - Tây dựa trên các trục giao thông đối ngoại quan trọng như Quốc lộ 19, Quốc lộ 19B và tuyến kết nối Quy Nhơn - Pleiku, tạo liên kết trực tiếp giữa hệ thống cảng biển Quy Nhơn - Nhơn Hội, Cảng hàng không Phù Cát với vùng Tây Nguyên.

Nhằm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, quy hoạch tập trung kết nối các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh; đồng thời nâng cấp hạ tầng số, mạng truyền dẫn quang và hạ tầng 5G/6G.

Danh mục ưu tiên đầu tư bao gồm hạ tầng giao thông khung, các công trình kiểm soát ngập lụt, ứng phó biến đổi khí hậu và tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án giá trị gia tăng cao.

Quang cảnh dự án đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp trong lõi Khu kinh tế Nhơn Hội

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm công bố, công khai đồ án quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng thời chủ động huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng khung để thúc đẩy KKT Nhơn Hội phát triển nhanh và bền vững.

NGỌC OAI