Gia Lai yêu cầu rà soát, xử lý đến cùng trong chống IUU

Ngày 1-9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiện theo nguyên tắc “rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng”. Dữ liệu phải được cập nhật, kiểm tra và chỉ xác định hoàn thành khi có bằng chứng kiểm chứng.

Chi cục Thủy sản tỉnh được yêu cầu duy trì trực ban hệ thống giám sát tàu cá, kịp thời phát hiện tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng khai thác. Hàng tuần tổng hợp danh sách tàu có dấu hiệu vi phạm để xác minh, xử lý.

Lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường tuyên truyền ngư dân chung tay chống IUU

Ngành chức năng phải tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và dữ liệu VNFishbase, xóa đăng ký tàu đã giải bản, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh hoặc không còn tồn tại. Từ ngày 1-9, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) được cấp qua hệ thống eCDT.

Các Ban quản lý cảng cá phải rà soát 100% lượt tàu xuất, nhập bến, sản lượng và hồ sơ trên eCDT từ ngày 1-3-2026. Những trường hợp thiếu nhật ký, không có sản lượng, thông tin xuất - nhập bến không khớp hoặc có trạng thái bất thường phải được xác minh, khắc phục.

Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không xác nhận nguồn gốc nguyên liệu khi thông tin chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn.

Gia Lai yêu cầu cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) phải qua hệ thống eCDT

Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình từ năm 2024 đến nay thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm trước ngày 15-9-2026.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường ven biển phối hợp quản lý bến cá tạm thời, xác minh chủ tàu, tình trạng tàu; xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các xã, phường ven biển phải rà soát, phân loại toàn bộ tàu cá, hướng dẫn 100% chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng eCDT trước ngày 5-9. Đồng thời, chốt danh sách tàu không đủ điều kiện hoạt động, nhất là tàu cá “3 không”, gắn biển nhận diện, quản lý neo đậu và không để ngư lưới cụ trên tàu.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để tàu thuộc diện quản lý xuất bến, khai thác trái quy định...

NGỌC OAI