Triệt phá đường dây làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả qua mạng

Ngày 11-9, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả qua mạng bị bắt giữ

Video: Triệt phá đường dây làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả do Đỗ Hoàng Phương (sinh năm 1989, trú tại phường An Hội Đông, TPHCM) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập 15 cá nhân tại nhiều tỉnh thành có liên quan đến vụ án trên. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), văn bằng chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...

Những loại giấy tờ giả do nhóm Đỗ Hoàng Phương thực hiện bị cơ quan công an thu giữ

Từ cuối năm 2024, Phương đăng tải bài viết lên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu. Sau khi có khách đặt hàng, Phương liên hệ với Nguyễn Nhất Hoàng Long (sinh năm 2005, trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) để in ấn giấy tờ, tài liệu giả. Máy móc, phương tiện được Phương mua và đưa cho Long thực hiện.

Cơ quan điều lấy lời khai đối tượng Đỗ Hoàng Phương

Ngoài Long, đường dây làm giả tài liệu còn có đối tượng Trần Tấn Phước (sinh năm 2006, trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) đảm nhận việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1993, trú tại phường Bình Tân, TPHCM) làm nhiệm vụ đóng gói và chuyển đơn hàng cho khách.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc.

Ngoài số đối tượng có tiền án tiền sự, Phương còn sử dụng một số nhân viên giao hàng nhanh trực tiếp tham gia đường dây lừa đảo. Trong đó có Đậu Viết Phú (sinh năm 1984, trú tại xã Vạn An) đã cấu kết với Phương thực hiện nhiều giao dịch giấy tờ, sau đó cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

ĐỨC HẢI - VĂN HẬU