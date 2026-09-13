Thanh Hóa: Tàu cá chìm tại khu vực neo đậu Lạch Ghép

Ngày 13-9, Đồn Biên phòng Hải Hòa (đóng tại phường Tĩnh Gia) đã huy động cán bộ, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức trục vớt một tàu cá bị chìm tại khu vực neo đậu Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn.

Tàu cá TH-91594-TS gặp nạn tại khu vực neo đậu Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn

Video: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp trục vớt tàu cá bị chìm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13-9, tàu cá TH-91594-TS, công suất 90CV, dài 13,8m, hành nghề lồng bẫy, do ông Cao Văn Chung (sinh năm 1977, trú tổ dân phố Đồng Minh, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, bất ngờ bị chìm khi đang neo đậu tại khu vực Lạch Ghép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa cùng người dân khẩn trương dùng xô múc nước khỏi khoang tàu

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hải Hòa cử 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ phương tiện và khoảng 30 người dân bơm nước, trục vớt, đưa tàu lên vị trí an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu neo đậu gần bờ, khi thủy triều xuống, thân tàu bị nghiêng khiến nước tràn vào khoang.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Đồn Biên phòng Hải Hòa tiếp tục duy trì trực, theo dõi sát tình hình, phối hợp rà soát các khu vực, phương tiện có nguy cơ mất an toàn; chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa và người dân khẩn trương bơm nước trên tàu gặp nạn

ĐỨC HẢI - HẢI CHUYỀN