Gia Lai chuẩn bị đầu tư tôn tạo Di tích Truông Mây - Chàng Lía

Ngày 4-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị đầu tư, tôn tạo Di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía, xã Hoài Ân.

Các phế tích, dấu tích còn lại được cho là mộ và các cấu trúc thành Lía

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Hoài Ân chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hồ sơ phải xác định rõ phạm vi, quy mô, hạng mục, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện; bảo đảm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian di tích.

Sở VH-TT-DL được giao hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung chuyên môn về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; đồng thời rà soát nhu cầu đầu tư đối với các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2012

Di tích Truông Mây - Chàng Lía gắn với cuộc khởi nghĩa Chàng Lía diễn ra vào nửa sau thế kỷ XVIII, trong bối cảnh xã hội Đàng Trong khủng hoảng, đời sống người nông dân chịu nhiều áp bức. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Chàng Lía sớm chứng kiến cảnh người dân bị cường hào, ác bá, địa chủ áp bức nên nhiều lần ra tay nghĩa hiệp.

Về sau, Lía chọn vùng Truông Mây (nay thuộc xã Hoài Ân) để quy tụ nghĩa sĩ, đắp đất dựng thành, tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa với chủ trương giúp người nghèo, trừng trị quan tham…

Theo ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân, sau khoảng 3 thế kỷ, dấu tích cứ điểm Truông Mây - Chàng Lía vẫn còn khá rõ. Thành Lía có 2 lớp tường thành; bên trong còn mộ phần được cho là của Chàng Lía, cùng dấu tích lũy thành, đài quan sát và doanh trại. Năm 2012, UBND tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) công nhận Di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía là di tích cấp tỉnh, với diện tích khoanh vùng bảo vệ khoảng 7.000m².

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NGỌC OAI