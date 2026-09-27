Gia Lai thu hút hơn 192.700 tỷ đồng vốn đầu tư mới

Với 218 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 192.719 tỷ đồng, Gia Lai đạt kỷ lục về số lượng dự án và quy mô vốn thu hút được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai lập kỷ lục về thu hút vốn đầu tư mới

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, số lượng dự án mới thu hút vốn vượt 28,23% so với chỉ tiêu 170 dự án được UBND tỉnh đề ra cho cả năm.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án mới tăng 51,39% và tổng vốn đăng ký tăng 147,07%. Cũng trong 9 tháng, Gia Lai có 86 dự án đang triển khai được điều chỉnh tăng vốn thêm 11.700 tỷ đồng. Đây là những con số "kỷ lục" của tỉnh trong kỳ báo cáo 9 tháng.

Công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất với 113 dự án mới, tổng vốn hơn 153.668 tỷ đồng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản có 55 dự án, tổng vốn hơn 14.258 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch thu hút 22 dự án với tổng vốn 7.932,8 tỷ đồng.

Các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ cảng và logistics, y tế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ghi nhận nhiều dự án mới với tổng vốn đăng ký đáng kể.

Đáng chú ý, dòng vốn tập trung mạnh ra ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp. Trong 218 dự án mới, có 196 dự án đăng ký đầu tư ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 182.138 tỷ đồng. 22 dự án đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp có tổng vốn hơn 10.581 tỷ đồng…

NGỌC OAI