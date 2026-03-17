Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn

Ngày 17-3, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai ban hành thông cáo báo chí về kế hoạch tổ chức đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đêm khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 ngày 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đêm khai mạc được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NGỌC OAI

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 4 chương, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh duyên hải. Thông qua sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất.

Không gian cồng chiêng hòa cùng linh khí đại ngàn và hào khí Tây Sơn được thể hiện qua các lớp diễn mạnh mẽ, tôn vinh truyền thống vùng đất võ. Khi đại ngàn “chạm” biển xanh, sân khấu mở ra hình ảnh miền duyên hải lãng mạn, gợi nhớ quê hương của các thi sĩ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Những hình ảnh sinh động của đại dương như sứa biển, san hô, cá ông cùng nhiều loài hải sản tạo nên không gian biển cả bình yên, thơ mộng.

Theo đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là ẩn dụ về sự giao thoa địa lý mà còn hàm chứa chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển. Đó là cuộc hội ngộ của linh khí núi rừng với hơi thở đại dương, là hành trình kết nối từ cao nguyên đến miền duyên hải. Không gian ấy vang vọng tiếng cồng chiêng, gắn kết trời văn với đất võ, trở thành nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.

Sự giao thoa giữa đại ngàn và biển cả không chỉ là sắc màu thiên nhiên mà còn là sự gặp gỡ của văn hóa và con người, hướng tới diện mạo phát triển năng động, giàu bản sắc, hiện đại và hội nhập...

Nghệ nhân đại ngàn Gia Lai giới thiệu văn hóa cà phê độc đáo tại một lễ hội du lịch năm 2025. Ảnh: NGỌC OAI

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham gia, góp phần giới thiệu bức tranh đa sắc về cảnh quan, giá trị, bản sắc văn hóa Nam Trung bộ – Tây Nguyên và Việt Nam.

Đô thị biển Quy Nhơn (Gia Lai) ngày càng phát triển hiện đại. Ảnh: DŨNG NHÂN

Sau lễ khai mạc là Mega Concert từ sau 21 giờ 30 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB, Juky San, hứa hẹn tạo không khí âm nhạc sôi động.

Trong khuôn khổ chương trình còn có màn pháo hoa đặc biệt, góp phần tạo không gian lễ hội rực rỡ trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

NGỌC OAI