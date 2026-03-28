Tối 28-3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Đêm khai mạc thu hút hàng chục ngàn người tham dự, theo dõi. Ảnh: TUỆ LÂM

Mở đầu lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là dịp quảng bá hình ảnh một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu tiềm năng, đồng thời khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2026 dự kiến diễn ra 244 hoạt động, gồm 18 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì, 109 hoạt động do Gia Lai tổ chức và 117 hoạt động hưởng ứng từ các địa phương nhằm tôn vinh văn hóa, quảng bá danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và đồng chí Hồ Quốc Dũng dự lễ khai mạc. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những đột phá kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch Gia Lai. Năm 2025, tỉnh đón 12,4 triệu lượt khách, doanh thu 29.000 tỷ đồng. Qua đây, Phó Thủ tướng đề nghị Gia Lai và ngành du lịch tập trung bốn nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Trước hết, phát huy văn hóa làm nền tảng, chuyển hóa di sản thành sản phẩm du lịch khác biệt, kết hợp bảo tồn với khai thác bền vững; quy hoạch tổ hợp du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kết nối đại ngàn với biển xanh.

Du lịch Quy Nhơn - Gia Lai đang từng bước được khẳng định, dần hướng đến chuyên nghiệp. Ảnh: LÂM LÂM

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn, AI, xây dựng hệ sinh thái du lịch số và nâng cao trải nghiệm du khách. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát huy trục du lịch “Đại ngàn – Biển xanh” để tạo động lực tăng trưởng mới.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc cải biên từ võ thuật cổ truyền Bình Định

Tỉnh cần kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn, bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa. Trong đó, tiên phong ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên gắn với hệ sinh thái duyên hải.

Phát triển phải bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm đồng bào vùng cao và ngư dân ven biển là chủ thể tham gia và hưởng lợi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đưa ra cam kết tiếp tục kiên trì con đường phát triển bền vững với phương châm “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, đậm bản sắc.

Toàn cảnh sân khấu lễ khai mạc: Ảnh: LÂM LÂM

Lễ khai mạc được dàn dựng theo hình thức thực cảnh kết hợp đại nhạc hội quy mô lớn, hòa quyện nghệ thuật hiện đại với văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình từ đại ngàn đến biển xanh qua sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác. Chương trình gồm 4 phân đoạn nghệ thuật: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.

"Biển người" đổ đến quảng trường Nguyễn Tất Thành để dõi theo các chương trình nghệ thuật đêm khai mạc. Ảnh: TUỆ LÂM

Sau phần thực cảnh, chương trình chuyển sang đại nhạc hội hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ trên cả nước mang đến không khí sôi động, trẻ trung cho đêm khai mạc...

Đông đảo người dân, du khách, giới trẻ tham dự đêm khai mạc

Du khách tham quan trên du thuyền ở vịnh Quy Nhơn trong đêm khai mạc. Ảnh: LÂM LÂM

NGỌC OAI