Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Tại họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin, chương trình nghệ thuật thực cảnh khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, với chủ đề: Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” và đại nhạc hội Mega Concert sẽ có sự tham gia, trình diễn của hàng ngàn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, phụ diễn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị khán đài đêm khai mạc. Ảnh: NGỌC MINH

Đêm khai mạc diễn ra tối 28-3, gồm 4 chương trình liên hoàn với các phân đoạn Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.

Điểm nhấn là phần trình diễn của nghệ sĩ Gia Lai với tiết mục cồng chiêng kết hợp thực cảnh, tái hiện bản sắc văn hóa, thổ cẩm, trang phục và đạo cụ Tây Nguyên.

Sau phần thực cảnh là đại nhạc hội, quy tụ các nghệ sĩ như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Juky San… cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, hứa hẹn tạo không khí sôi động.

Dịp này, Gia Lai lồng ghép tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển kinh tế, ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau sáp nhập, tỉnh hội đủ điều kiện, tiềm năng về tài nguyên văn hóa, tự nhiên, con người để làm giàu “kho tàng” du lịch. Du khách đến Gia Lai không chỉ trải nghiệm không gian văn hóa, thiên nhiên, cộng đồng ven biển mà còn kết nối đến các điểm đến đặc sắc ở đại ngàn Tây Nguyên.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia là cơ hội để Gia Lai đón làn sóng du lịch mới, thu hút đa dạng phân khúc du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh sẽ đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý và đơn vị vận hành du lịch chuyên nghiệp, qua đó vừa học hỏi, hoàn thiện, vừa mở rộng cơ hội thu hút các dự án đầu tư thúc đẩy phát triển.

Năm 2026 tỉnh sẽ tổ chức 224 sự kiện, lễ hội từ tháng 3 đến tháng 12. Các sự kiện đều hướng đến lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Du lịch không chỉ dừng ở lễ hội, ca hát mà còn lan tỏa đến mọi ngành nghề, cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế văn hóa, kinh tế thể thao, kinh tế du lịch, hướng tới công nghiệp văn hóa của tỉnh”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai phối hợp với các hãng hàng không, vận tải, đường sắt để tăng chuyến phục vụ du khách. Một số hãng như Bamboo Airways, VietJet Air đã lên kế hoạch tăng chuyến bay đến Gia Lai. Riêng Bamboo Airways dự kiến triển khai chương trình kích cầu du lịch; hỗ trợ, miễn giảm lưu trú, chơi golf tại FLC Nhơn Lý.

