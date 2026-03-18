NetApp ra mắt hệ thống lưu trữ EF-Series hiệu năng cao mới

Các hệ thống mới mang lại hiệu năng mạnh mẽ với chi phí tối ưu, đáp ứng tốt những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất như AI, HPC và cơ sở dữ liệu.

Hệ thống lưu trữ EF-Series của NetApp

NetApp (NASDAQ: NTAP), công ty hàng đầu về Hạ tầng dữ liệu thông minh, công bố thế hệ tiếp theo của dòng hệ thống lưu trữ NetApp EF Series, được thiết kế để đáp ứng ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao ở quy mô lớn.

Việc ra mắt hai mẫu mới EF50 và EF80 giúp doanh nghiệp và các nhà cung cấp neocloud xử lý hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng của AI, tính toán hiệu năng cao (HPC) và cơ sở dữ liệu giao dịch, đồng thời hỗ trợ các trường hợp sử dụng mới như đám mây AI chủ quyền và ứng dụng AI trong sản xuất.

Các hệ thống lưu trữ EF Series mới cung cấp hơn 110GB/giây tốc độ đọc và 55GB/giây tốc độ ghi - tăng 250% so với thế hệ trước. Tối ưu hoá băng thông đạt mức 63,7GBps trên mỗi KW và hỗ trợ dung lượng lưu trữ 1,5PB trong khung máy 2U, các hệ thống mới này đảm bảo hiệu năng ổn định, mật độ tủ mạng tối ưu và chi phí vận hành hợp lý.

Khi kết hợp với các hệ thống tệp (flie) song song hiệu năng cao như Lustre hoặc BeeGFS, các hệ thống EF50 và EF80 mới có thể tăng tốc các mô phỏng HPC và giữ cho GPU luôn được khai thác tối đa thông qua không gian lưu trữ tạm thời tốc độ cao. Điều này giúp các tổ chức khai thác giá trị mới từ dữ liệu và tạo lợi thế cạnh tranh với mức chi phí phù hợp.

Sandeep Singh, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Lưu trữ Doanh nghiệp tại NetApp, cho biết: “NetApp cung cấp danh mục giải pháp toàn diện cho toàn bộ vòng đời dữ liệu AI, từ thu thập, chuẩn bị dữ liệu đến cung cấp dữ liệu cho các mô hình GenAI nhằm tạo ra những insight phục vụ kinh doanh. Với các hệ thống EF Series mới được thiết kế chuyên biệt cho hiệu năng siêu cao, chúng tôi giúp khách hàng triển khai và mở rộng các ứng dụng có thông lượng lớn và độ trễ thấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giảm diện tích trung tâm dữ liệu và chi phí vận hành”.

BÌNH LÂM