Nhà thiết kế trẻ theo đuổi giấc mơ nơi xứ người

Trong ngành dịch vụ cưới của Hàn Quốc, người nước ngoài rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, có một nhà thiết kế trẻ người Việt đang âm thầm bền bỉ làm việc, từng bước khẳng định năng lực và vị trí của mình trong ngành dịch vụ này.

Nhà thiết kế Phạm Thu Nga. Ảnh: PHAM THU NGA/ROSE ROSA/MERAKI WEDDING

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Phạm Thu Nga, nhà thiết kế váy cưới tại Rose Rosa Wedding, một trong những thương hiệu váy cưới cao cấp hàng đầu tại Hàn Quốc. Theo Đài KBS (Hàn Quốc), Thu Nga chưa từng được học hay làm váy cưới một cách bài bản. Tuy nhiên, ký ức tuổi thơ lớn lên giữa chỉ, vải và máy may (mẹ của Thu Nga từng là nhà thiết kế với hơn 20 năm làm việc trong ngành may mặc) đã gieo vào cô tình yêu đặc biệt với thời trang từ rất sớm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Thu Nga thi vào Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội như một điều kiện bắt buộc để thuyết phục gia đình cho phép đi du học. Đậu đại học, cô sang Hàn Quốc với danh nghĩa theo học một ngành “an toàn” là ngành làm đẹp. Nhưng chính tại đây, cô quyết định chuyển hướng sang thiết kế thời trang, con đường mà cô biết chắc sẽ không dễ dàng và cũng không nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ gia đình.

Thu Nga theo học thiết kế thời trang tại Đại học Kyung Hee, một trong những trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc. Đây là ngành học đòi hỏi chi phí cao nhưng không may, gia đình cô rơi vào khủng hoảng tài chính, đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục được chu cấp theo học. Không bỏ cuộc, Thu Nga quyết tâm chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Với nỗ lực và sự nghiêm túc, cô đã giành được học bổng toàn phần cho kỳ học đầu tiên, trở thành sinh viên quốc tế có điểm phỏng vấn đầu vào cao nhất thời điểm đó. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là cú hích tinh thần giúp cô tin rằng mình đã đi đúng hướng.

Theo đuổi đam mê

Chương trình đào tạo giúp Thu Nga tiếp cận toàn diện ngành thời trang, từ thiết kế, chất liệu, sản xuất đến marketing và kinh doanh. Tuy nhiên, giữa rất nhiều mảng khác nhau, cô sớm xác định mục tiêu rõ ràng: trở thành nhà thiết kế váy cưới. Với cô, hình ảnh các cô dâu trong ngày cưới rạng rỡ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương là nguồn cảm hứng lớn nhất, trở thành động lực để cô bền bỉ theo đuổi lĩnh vực vô cùng khắt khe này.

Nhà thiết kế Phạm Thu Nga

Nhận thức rõ khoảng trống kiến thức chuyên sâu, Thu Nga tiếp tục theo học một khóa đào tạo chuyên biệt về thiết kế váy cưới Hàn Quốc kéo dài hơn 6 tháng. Cô ví mình lúc đó như “một tờ giấy trắng”, học lại từ đầu tư duy thiết kế, kỹ thuật dựng phom, xử lý chất liệu và tiêu chuẩn khắt khe của váy cưới Hàn.

Song song với việc học, Thu Nga chủ động làm việc tại các phòng thiết kế nhỏ để tích lũy kinh nghiệm thực tế và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp. Việc xin việc trong ngành váy cưới Hàn Quốc là một thử thách lớn, bởi đây là lĩnh vực hầu như không đăng tuyển công khai mà chủ yếu dựa vào giới thiệu nội bộ. Với một nhà thiết kế nước ngoài, rào cản càng lớn hơn khi nhà tuyển dụng chỉ quan tâm duy nhất đến năng lực chuyên môn, không phải quốc tịch.

Công việc chuyên nghiệp đầu tiên của Thu Nga là tại Meraki Wedding, nơi cô được hướng dẫn tận tình từ tư duy thiết kế đến cách ứng xử trong ngành cưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, do vướng điều kiện visa, cô buộc phải rời đi sau gần một năm gắn bó. Rồi cơ hội tại Rose Rosa Wedding đến với Thu Nga vào thời điểm cô gần như đã sẵn sàng quay về Việt Nam. Chỉ trong vòng hai tuần, từ phỏng vấn đến hoàn tất thủ tục visa, cô chính thức gia nhập một trong những thương hiệu váy cưới cao cấp hàng đầu Hàn Quốc.

Tại Rose Rosa, Thu Nga đảm nhiệm vai trò thiết kế trong cả hai mảng B2B (giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp với nhau) và B2C (giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng), tham gia phát triển bộ sưu tập mới và chịu trách nhiệm các đơn đặt váy riêng. Đặc biệt, với tư cách là nhà thiết kế người Việt duy nhất tại công ty, cô còn đảm nhận vai trò kết nối như hỗ trợ tư vấn, phiên dịch cho các cô dâu Việt Nam và giúp thương hiệu hiểu rõ hơn về thị hiếu, văn hóa cưới của khách hàng Việt. Chính từ những tương tác này, Rose Rosa nhận ra tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam và bắt đầu phát triển các kênh truyền thông tiếng Việt, mở rộng chiến lược tiếp cận cô dâu Việt trong tương lai.

Thu Nga mong muốn mang đến cho cô dâu Việt trải nghiệm váy cưới chuẩn Hàn một cách trọn vẹn và phù hợp nhất. Xa hơn, cô hy vọng có thể trở thành cầu nối giữa ngành dịch vụ cưới Việt Nam và Hàn Quốc, không chỉ giúp các thương hiệu Hàn hiểu hơn về thị trường Việt, mà còn mở ra cơ hội để những thương hiệu váy cưới Việt chất lượng vươn ra quốc tế.

MINH CHÂU