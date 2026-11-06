Giáo xứ chung tay xây dựng địa bàn không tội phạm

Chiều 6-11, Công an xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức sơ kết mô hình “Ba không” tại giáo xứ Ngãi Giao, đồng thời nhân rộng mô hình tại các giáo xứ Bình Ba, Đức Mỹ và Quảng Nghệ.

Đây là mô hình được Công an xã Ngãi Giao phối hợp với giáo xứ Ngãi Giao triển khai từ năm 2024, với các tiêu chí: không có hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; không có trẻ em bỏ học; không có tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn PCCC .

﻿Công an xã Ngãi Giao cùng đại diện Ban hành giáo các giáo xứ Bình Ba, Đức Mỹ và Quảng Nghệ ký kết phối hợp nhân rộng mô hình "Ba không"

Trước đây, giáo xứ Ngãi Giao còn 8 hộ cận nghèo và 3 hộ đặc biệt khó khăn trong tổng số 3.300 giáo dân. Sau 2 năm, nhờ hỗ trợ sinh kế, tìm kiếm việc làm và giúp sửa chữa nhà ở, đến nay không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Từ năm 2024 đến nay, Quỹ Khuyến học Đức Mẹ La Vang đã trao 120 suất học bổng, tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng. Qua đó, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trường hợp bỏ học giữa chừng.

Địa bàn giáo xứ cũng không phát sinh điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội, không xảy ra cháy nổ. Giáo xứ thành lập đội PCCC cơ sở với 15 thành viên; nhiều thành viên của Ban hành giáo còn phối hợp với Công an xã thực hiện hơn 150 lượt tuần tra ban đêm.

Từ kết quả từ mô hình "Ba không", Công an xã Ngãi Giao và Ban hành giáo của 3 giáo xứ Bình Ba, Đức Mỹ, Quảng Nghệ đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động, nhân rộng mô hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn.

NHƯ ANH