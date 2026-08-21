Gỡ rào cản, tạo động lực cho hộ kinh doanh phát triển

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng”.

Phát biểu khai mạc, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, hộ kinh doanh từ lâu được xem là “mạch máu” của thị trường nội địa, trực tiếp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

"Tuy nhiên, sức khỏe của khu vực này đang có dấu hiệu suy giảm đáng lo ngại”, ông Tuấn nói.

Ông Đậu Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khảo sát do VCCI thực hiện vào tháng 4-2026 với khoảng 1.000 hộ kinh doanh cho thấy, 81,5% số hộ doanh thu sụt giảm, 33% số hộ có ý định thu hẹp quy mô hoạt động và chỉ 1,8% có kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Hộ kinh doanh đang gặp nhiều áp lực: sự cạnh tranh của thương mại điện tử, hàng nhập khẩu, chi phí tuân thủ...

"Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đang được chuyển từ tư duy “cứu trợ” sang kiến tạo môi trường và thể chế, để khu vực này phát triển bền vững", ông Tuấn khẳng định.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (dự kiến trình Quốc hội tháng 10-2026) tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, sát nhu cầu của hộ kinh doanh.

Quang cảnh hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng”. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tham gia góp ý, nhiều chuyên gia cho rằng, tháo gỡ điểm nghẽn về thuế, thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm áp lực trong ngắn hạn, mà còn tạo điều kiện để cơ sở kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế.

Việc kết hợp giữa chính sách miễn, giảm thuế với cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị được kỳ vọng giúp hộ kinh doanh bước ra khỏi “vùng xám”, hoạt động hiệu quả hơn.

TIẾN CƯỜNG